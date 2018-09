Cô gái đen đủi giành vàng ở Myanmar

Thể hiện đẳng cấp vượt tầm khu vực từ lâu nhưng phải đến lần thứ 4 dự SEA Games, Nguyễn Thị Lụa mới giành được tấm HC vàng đầu tiên.

Nguyễn Thị Lụa thỏa ước mơ giành HC vàng SEA Games tại Myanmar. Ảnh: Thế Đạt.

Trong lịch sử tham dự SEA Games, ít VĐV Việt Nam nào phải chịu nhiều ấm ức như cô gái đất vật Hà Tây này. Lụa luôn thể hiện trình độ vượt trội các đối thủ cả trong nước lẫn khu vực, thậm chí từng nhiều lần giành huy chương châu Á, nhưng cô luôn không có duyên với đấu trường nhỏ.

Ngay từ trước SEA Games 24, Lụa đã thể hiện tiềm năng của một nữ đô đạt tầm châu lục nhưng cách tuyển chọn thiếu khách quan ở đội vật khi đó đã khiến sự phát triển của cô bị chậm lại. Thời điểm đó, Lụa luôn thể hiện sự vượt trội với một đồng đội cùng hạng cân 48 kg nhưng đến khi công bố danh sách dự SEA Games ở Thái Lan thì cô lại không có tên. Nhìn cảnh đồng đội dễ dàng đăng quang ở SEA Games khi đó, Lụa phải một mình khóc thầm với nỗi ấm ức khó giải tỏa.

Vận đen ở SEA Games không ngừng đeo bám, trong hai kỳ sau, lần nào Lụa cũng chứng tỏ sự vượt trội của mình nhưng không lần nào cô giành được HC vàng do nội dung này không được tổ chức. Đen nhất là lần các đối thủ nhìn thấy Lụa đăng ký ở hạng 48 kg đều “bỏ chạy” lên đăng ký ở hạng 51 kg khiến hạng cân này phải hủy bỏ. Lụa đau đớn khóc một mình bên cạnh nhà thi đấu khi thấy công sức tập luyện cả năm của mình phải đổ xuống sông, xuống biển.

Ba lần không có duyên với hạng 48 kg, lần này Lụa chuyển lên thi đấu ở hạng 51 kg để giải đen và cô đã thành công với quyết định này. Đôn lên 3 kg nhưng đấu trường Đông Nam Á vẫn quá nhỏ so với tài năng của Lụa nên cô thắng tuyệt đối tất cả đối thủ ở cùng hạng cân, trong đó có trận cô chỉ mất 33 giây để giành chiến thắng.

4 lần dự SEA Games nhưng chỉ đến khi chuẩn bị chia tay nghiệp vật, Lụa mới kịp giành được chiến tích mà mình vẫn mong ước. Đó cũng là dấu ấn và cái kết đẹp cho cô gái tài năng này.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, đội vật đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đăng ký trước ngày lên đường là 6 HC vàng. 4 chức vô địch của Nguyễn Huy Hà (55 kg vật tự do nam), Nguyễn Thế Anh (60 kg vật tự do nam), Bùi Tuấn Anh (66 kg vật tự do nam) và Nguyễn Thị Lụa (51 kg vật tự do nữ) giúp đội vật giành được 8 HC vàng. Phía trước thầy trò HLV Đới Đăng Hỷ vẫn còn hai nội dung có khả năng giành HC vàng nữa là 74 kg vật tự do nam và 48 kg vật tự do nữ. Nếu giành được 2 HC vàng này, đội vật sẽ vượt chỉ tiêu đến 4 tấm HC vàng.

Sâm Cầm (từ Nay Pyi Taw)