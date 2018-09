Có bồ mới, Irina xóa sạch hình bóng của C. Ronaldo

Siêu mẫu người Nga xóa toàn bộ hình ảnh và những dòng tâm sự về CR7 trên các trang cá nhân của mình.

Irina xóa bỏ toàn bộ hình ảnh của C. Ronaldo trên các trang cá nhân sau khi có bạn trai mới. Ảnh: Mirror.

Chỉ vài tháng sau khi chia tay C. Ronaldo, Irina đã tìm được cho mình hạnh phúc mới bên tài tử Bradley Cooper. Tuần trước, siêu mẫu người Nga và nam diễn viên 40 tuổi bị bắt gặp tay trong tay, ôm hôn tình tứ trên đường phố New York. Như để khẳng định đã không còn vương vấn gì với C. Ronaldo, gần đây Irina đã xóa toàn bộ hình ảnh cùng những dòng tâm sự về bạn trai cũ trên các trang cá nhân của mình. Trước đó, hồi đầu năm, chân dài 29 tuổi xứ bạch dương cũng ngừng "theo dõi" CR7 trên tài khoản Twitter.

Chuyện tình mới chớm giữa Irina và Bradley Cooper đang được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Cuối tuần qua, ngay sau khi kết thúc chuyến công tác tại Barcelona, Irina lập tức lên đường đi gặp bạn trai. Thay vì trở lại Mỹ, Irina và Cooper lại hẹn nhau ở Anh. Cánh săn ảnh xứ sở sương mù vừa chụp được khoảnh khắc cặp đôi đắm đuối tạm biệt nhau bên ngoài khách sạn ở London.

Irina và Bradley Cooper hẹn nhau ở London sau chuyến công tác tại Barcelona. Ảnh: People.

Trong khi đó, trên các trang cá nhân, C. Ronaldo vẫn lưu giữ nhiều hình ảnh chụp chung với Irina. Sau khi chia tay siêu mẫu xứ bạch dương, mặc dù bị đồn cặp kè với không ít người đẹp, cho tới nay siêu sao Real vẫn chưa công khai hay lộ ảnh tình cảm với một bóng hồng nào.

"Cristiano ý thức rất rõ ràng về chuyện này. Anh ấy và Irina từng yêu nhau vài năm vì vậy anh ấy chẳng có lý do gì để xóa bỏ hình ảnh của cô ấy", một người thân với C. Ronaldo cho biết.

Trên Instagram của C. Ronaldo còn nhiều hình ảnh chụp chung với Irina.

Lan Chinh