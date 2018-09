CLB Ngoại hạng Anh trải thảm đỏ mời Lee Nguyễn

Ngôi sao gốc Việt được hai đội bóng Premier League để mắt sau màn thể hiện chói sáng trong màu áo New England Revolution mùa này.

Lee Nguyễn đang là cầu thủ nổi bật ở giải Nhà nghề Mỹ. Ảnh: MLS.

Đêm qua, New England Revolution có trận hòa 2-2 trước New York Red Bulls ở trận chung kết lượt về để giành chức vô địch MLS bảng miền Đông (lượt đi New England thắng 2-1). Thành công của New England mùa này có sự đóng góp lớn từ Lee Nguyễn. Với 18 pha lập công cho New England ở vòng bảng (thêm hai bàn ở bán kết), Lee Nguyễn là tiền vệ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải MLS. Nếu New England tiếp tục đoạt chức vô địch toàn nước Mỹ, tiền vệ có tên Việt Nguyễn Thế Anh đứng trước cơ hội lớn giành danh hiệu "Cầu thủ giá trị nhất mùa" trong cuộc đua với Robbie Keane (LA Galaxy) và Obafemi Martins (Seattle Sounders FC).

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Lee Nguyễn, một số đội bóng ở châu Âu, trong đó có hai CLB ở Anh là Southampton và Fulham đang quan tâm tới anh. Giới thạo tin Mỹ cho biết, ban huấn luyện Southampton đánh giá cao tài năng của Lee Nguyễn. Thầy trò HLV Koeman đang có mùa giải thăng hoa ở Premier League với vị trí thứ hai, chỉ sau Chelsea. Đội bóng này muốn bổ sung thêm một cầu thủ sáng tạo, dứt điểm tốt như Lee Nguyển để củng cố tham vọng ở mùa giải này.

Trong trận giao hữu giữa tuyển Mỹ và Colombia (Colombia thắng 2-1) trên sân Craven Cottage cách đây hai tuần, Fulham đã cử đại diện nhân sự tới theo dõi màn thể hiện của Lee Nguyễn. Ở trận đấu này, Lee Nguyễn chỉ được vào sân chơi 12 phút nhưng cũng tạo được dấu ấn với những pha kiến tạo cho đồng đội. Fulham muốn có sự phục vụ của cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai để cải thiện phong độ tệ hại mùa này ở giải hạng Nhất Anh.

Video bàn thắng trận đấu New England Revolution - New York Red Bulls

New England Revolution 2-2 New York Red Bulls

Lan Chinh