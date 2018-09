CLB Long An 'ăn đủ' án phạt vì diễn hề

Đội bóng chủ sân Tân An đối mặt với án phạt nặng sau thái độ thi đấu phản cảm ở trận gặp CLB TP HCM.

Các cầu thủ Long An phản đối quyết định thổi penalty của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận đấu. Ảnh: Tính Anh.

CLB Long An có quyết định “không giống ai” khi từ chối tham gia tình huống đá phạt đền của CLB TP HCM và sau đó vào sân nhưng chỉ thi đấu “chiếu lệ”, chủ động buông hoàn toàn để đội chủ sân Thống Nhất có thêm hai bàn thắng. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự và có trường hợp CLB phản ứng bỏ dở trận đấu bị phạt rất nặng, thậm chí loại khỏi giải.

Đội bóng miền Tây có thể nhận án phạt nặng nếu bị đánh giá là “vi phạm nghiêm trọng”, hoặc khiến trận đấu “không thể thi đấu đủ thời gian” chiếu theo Quy định kỷ luật của VFF. Tất cả phụ thuộc vào góc độ nhìn nhận, đánh giá vấn đề của ban kỷ luật VFF đối với hành vi ngừng trận đấu 10 phút, sau đó vào thi đấu nhưng với một thái độ “như không thi đấu” từ CLB Long An.

Khoản 2, Điều 62, Quy chế kỷ luật của VFF (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có ghi mức phạt dành cho việc làm gián đoạn trận đấu: “Đội bóng có các vi phạm làm cho trận đấu tạm thời gián đoạn thì bị phạt tiền tối thiểu 15 triệu đồng. HLV trưởng, đội trưởng của đội bóng vi phạm sẽ bị kỷ luật như tại khoản 1 nếu không xác định được người nào là chủ mưu. Trường hợp trận đấu không tiếp tục được, đội bóng có vi phạm sẽ bị xử thua 0-3 trận đấu đó (nếu kết quả trận đấu mà đội đó thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số). Vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị loại khỏi giải và chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba quốc gia từ mùa giải sau và bị phạt tiền tối thiểu 50 triệu đồng”.

Trường hợp CLB Long An ngừng trận đấu 10 phút, có trở lại sân thi đấu nhưng với tinh thần buông xuôi, gây hình ảnh phản cảm trong dư luận về giải đấu có bị đánh giá là “vi phạm nghiêm trọng“ hay không. Đưa vào câu chữ này, đội bóng sân Tân An sẽ đối diện án phạt loại khỏi giải.

Sài Gòn 5-2 Long An

Tại Khoản 2, Điều 69 nêu: “Nếu một CLB, đội bóng có hành vi dẫn tới việc trận đấu không thể diễn ra hoặc không thể thi đấu đủ thời gian thì CLB, đội bóng đó sẽ bị phạt tiền tối thiểu 100 triệu đồng và bị xử thua 0-3 hoặc trận đấu sẽ phải tổ chức thi đấu lại”. CLB Long An thi đấu “vật vờ” cho có 10 phút bù giờ. Nhưng thực chất sau khi CLB TP HCM có thêm hai bàn dễ dàng và nhận thấy đối thủ không thi đấu, trọng tài chính Trọng Thư cũng thổi còi kết thúc khi thời gian bù giờ chưa hết.

Hầu hết quan chức bóng đá Việt Nam đều có phản ứng lên án mạnh mẽ hành vi không đẹp của CLB Long An, dù xuất phát từ tiếng còi của trọng tài Thư ở thời điểm nhạy cảm. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch VPF, đồng thời là cựu chủ tịch CLB Long An, anh trai ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch đương nhiệm CLB Long An cho biết: “Tôi không bênh vực cho cái sai. Dù trọng tài có sai đi chăng nữa, CLB cũng không thể có phản ứng xấu xí như vậy. Cứ theo luật mà xử, bất kể đó là đội bóng nào”.

Còn ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc VPF - phát biểu: "Phản ứng của CLB Long An là tiêu cực, coi thường khán giả, làm ảnh hưởng giải đấu. Ban tổ chức sẽ xử lý nghiêm dù đó là đội bóng liên hệ với ai đi chăng nữa”.

Ngọc Hà