CLB Đức đồng ý cho Nghiêm Xuân Tú hoãn chuyến thử việc

Cầu thủ trưởng thành từ bóng đá phủi xin lùi thời gian thử việc ở CLB Kaiserslautern để ở lại chiến đấu cùng Than Quảng Ninh.

Nghiêm Xuân Tú và tuyển trạch viên của CLB Kaiserslautern. Ảnh: FB.

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, Nghiêm Xuân Tú sẽ sang Đức thử việc theo lời mời của CLB Kaiserslautern. Tuy nhiên hôm 13/7, tiền vệ Than Quảng Ninh bất ngờ thông báo hoãn lại chuyến đi này. Lý do là anh muốn được ở lại để chiến đấu cùng đội bóng đất mỏ trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Hiện tại, Than Quảng Ninh đang có cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở cả đấu trường V-League lẫn Cup quốc gia và đội đang thiếu vắng nhiều cầu thủ do chấn thương nên Xuân Tú không đành lòng ra đi.

"Bóng đá không chỉ là đá bóng. Anh thực sự cám ơn cái duyên đã cho anh em mình gặp nhau. Em là người đầu tiên được một CLB của Bundesliga cho người quan sát và quyết định gửi giấy mời trực tiếp sang thử việc. Chủ tịch và ban lãnh đạo CLB chủ quản Than Quảng Ninh cũng đã đồng ý và tạo điều kiện cho em đi.

Hôm nay em nhắn tin cho anh 'Anh ơi, thời gian qua em suy nghĩ rất nhiều, đây là cơ hội rất lớn cho cuộc đời cầu thủ của em. Nhưng trong giai đoạn nước rút, CLB đang thiếu người vì nhiều anh em bị thương quá, đội lại đang có nhiều cơ hội ở V-League và Cup quốc gia. Em đã bàn với gia đình và anh Tuấn Hưng, anh có thể xin phép CLB Đức lùi thời gian thử việc lại sau khi V-League kết thúc được không ạ? Em không thể đi trong thời gian này được.

Anh rất bất ngờ vì quyết định của em, nhưng anh rất vui vì mình đã chọn đúng người để cùng đi một con đường dài. CLB Đức không những họ đồng ý mà còn rất tán thành với suy nghĩ và quyết định của em", ông bầu môi giới vụ thử việc của Nghiêm Xuân Tú tiết lộ trên trang cá nhân.

Quyết định này của Nghiêm Xuân Tú được vợ anh, ca sĩ Phạm Thanh Thủy rất ủng hộ. Trên Facebook, bà xã của Tú "ngựa" viết: Cho dù là công việc hay chuyện gia đình, anh luôn là người khiến tôi luôn tự hào và trân trọng.Ngoài những giây phút nhí nhố đáng ghét ra thì đây là người chồng, người cha tuyệt vời của tôi và cu Tí. Mong mọi điều suôn sẻ, may mắn đến với người luôn có nỗ lực, trách nhiệm như anh".

Ở mùa giải năm nay, Nghiêm Xuân Tú là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Than Quảng Ninh. Anh hiện ghi được 4 bàn thắng và có nhiều pha kiến tạo thành bàn, góp công không nhỏ giúp đội bóng đất mỏ xếp ở nhóm đầu V-League và lọt vào bán kết Cup quốc gia.

Minh Khang