CLB An Giang giải thể, cầu thủ cầu cứu, thưa kiện

Đội bóng đồng bằng sông Cửu Long tuyên bố nghỉ chơi trong khi chưa giải quyết xong nợ nần với cầu thủ.

Hôm qua, đội bóng An Giang giải thể sau cuộc họp giữa UBND tỉnh An Giang với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhà tài trợ chính mùa 2014 là Hùng Vương. Đây là kết quả đã được dự báo trước sau hàng loạt sự kiện vừa qua ở đội bóng này. Hiện tại, các cầu thủ CLB An Giang đang rất hoang mang khi CLB còn nợ họ hàng tỷ đồng…

Cầu thủ An Giang phải đi đòi tiền khi đội bóng giải thể. Ảnh: KL.

Nhóm cầu thủ ngoại của An Giang gồm Felix, Vincent, Patiyo, Đinh Hoàng Max đã ủy quyền cho một người đại diện ở Việt Nam để “sẵn sàng đi đến cùng”. Thông qua người ủy quyền, ngày 5/9, cả 4 cầu thủ trên đã gửi đơn khiếu nại tới VFF và VPF mong hai tổ chức có tiếng nói bảo vệ người đang tham gia vào hoạt động do họ quản lý.

Trong đơn này, cả 4 cầu thủ trình bày rõ đội bóng An Giang đã vi phạm hợp đồng, thất hứa nhiều lần và hoàn cảnh của từng người. Đội bóng miền Tây hiện còn nợ Đinh Hoàng Max khoảng 400 triệu, nợ Felix tương đương Hoàng Max, chưa trả Vincent 200 triệu đồng và Patiyo khoảng 100 triệu đồng.

Ngày mai, các cầu thủ ngoại sẽ tiếp tục có đơn gửi lên công ty Hùng Vương nhằm xác định rõ công ty đã giải quyết chuyện tiền bạc với CLB hay chưa như những gì lãnh đạo đội bóng thông báo với cầu thủ lâu nay “nhà tài trợ còn nợ tiền”.

Trong khi đó, các nội binh của đội bóng An Giang cũng đang nháo nhào tìm hiểu để nắm tình hình, dù đã được lãnh đạo đội bóng hứa “sẽ giải quyết hết cho anh em”. Các cầu thủ An Giang hoang mang, thất vọng bởi lãnh đạo đội bóng đã hứa quá nhiều lần và nay thì đội bóng đã giải tán mà tiền của họ vẫn chưa thấy đâu.

Các cầu thủ nội của An Giang đang tập trung để cùng nhau gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhằm “kêu cứu”, như những gì nhóm cầu thủ Kiên Giang từng làm năm ngoái. Hiện nay, số tiền CLB nợ cầu thủ cũng lên đến hàng tỷ đồng.

“Chúng tôi cố gắng hết sức để lấy được những gì thuộc về mình nhưng xem ra khó quá. Trong cuộc chơi này, chúng tôi cảm thấy mình không phải là người được các cơ quan chức năng, từ VFF đến VPF bảo vệ”, một cầu thủ nói.

CLB An Giang sau khi giải thể sẽ không còn tham dự giải hạng Nhất mùa 2015 tới đây. Thay vào đó, họ sẽ làm lại từ bóng đá trẻ và trở lại sân chơi chuyên nghiệp khi có đủ nội lực. Đội bóng miền Tây giành quyền chơi V-League mùa 2014 sau 17 năm chờ đợi. Tuy nhiên, họ dính đến hàng loạt rắc rối liên quan đến vấn đề tài chính và xuống hạng sau trận thua Cần Thơ ở trận play-off.

Ngọc Hà