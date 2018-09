Chuyên gia lý giải scandal CLB Long An bất chấp làm bậy

'Tôi không còn thấy bất ngờ nữa bởi sự việc là hệ quả không phải chỉ trong trận đấu, một chặng đường ngắn', ông Xương nói.

“Khi không còn niềm tin vào trọng tài, không còn phục cách xử lý vấn đề của ban tổ chức, ban kỷ luật…một đội bóng rất dễ có phản ứng bất chấp như Long An. Tôi nghĩ thay vì chỉ trích đội bóng nên suy nghĩ làm cách nào xây dựng lại được niềm tin trong môi trường bóng đá Việt, dựa trên sự minh bạch, chất lượng trọng tài, cung cách điều hành, sự công tâm trong cách hành xử chuẩn mực từ trên xuống dưới”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nêu quan điểm.

Trận đấu tai tiếng giữa TP HCM và Long An nhận được nhiều ý kiến, từ các góc độ khác nhau. Ông Xương - người trực tiếp có mặt trên sân chứng kiến trận đấu thông qua việc đăng ký mua vé mùa của CLB TP HCM, cũng bất ngờ khi Long An có phản ứng như vậy. Tuy nhiên, “sau khi nghĩ lại, tôi không còn thấy bất ngờ nữa bởi sự việc là hệ quả không phải chỉ trong trận đấu, một chặng đường ngắn mà tích tụ cả quá trình dài”.

Cựu HLV Đồng Tháp, Bình Dương, Ninh Bình phân tích: “Dễ nhìn nhất là CLB Long An phản ứng do các tiếng còi có phần gây ức chế suốt trận đấu, đỉnh điểm là hai quả 11m. Còn tính từ đầu mùa giải đến nay, nếu chú ý đến phát biểu của ông Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, họ đang rất ức chế việc trọng tài có nhiều quyết định bất lợi. Còn nhìn lại nhiều mùa giải, Long An cũng như nhiều đội bóng khác liên tục gặp ức chế từ công tác trọng tài và cách xử lý không theo chuẩn nào của ban trọng tài nên họ dần mất kiên nhẫn, bình tĩnh.

Ngoài ra, tôi nghĩ đây còn là một dạng hệ quả của vụ Samson được trọng tài bỏ qua trên sân dù chơi cực kỳ thô bạo. Ban trọng tài kết luận 'không chơi bạo lực, chỉ là liều lĩnh', còn sau đó ban kỷ luật lại phạt nguội hai trận. Tiếp đó là hàng loạt tiếng còi sai của trọng tài như đánh thẳng vào niềm tin của nhiều CLB. Như vậy, các đội bóng không còn sự tôn trọng, niềm tin vào đội ngũ trọng tài, không còn tin vào sự công tâm của ban tổ chức, ban trọng tài, ban kỷ luật… Bóng đá Việt Nam chưa thể tự kiếm ra tiền, vẫn rất khó khăn trong vấn đề tài chính nên thêm vấn đề trọng tài nữa khiến họ càng nhanh mệt mỏi”.

Công tác trọng tài nhiều năm qua được hô hào thay đổi nhưng vẫn chưa có chuyển biến, chấn chỉnh. HLV Ngô Quang Sang của Long An cho rằng: “Đội bóng bỏ ra nhiều tiền của, công sức để vận hành trong một mùa giải. Nhưng đôi khi chỉ vì một tiếng còi không chính xác của trọng tài khiến tất cả sụp đổ. Mùa giải nào cũng xuất hiện quá nhiều tiếng còi không chính xác, ảnh hưởng kết quả trận đấu. Trong trận đấu, hai đội bóng lẽ ra mới là nhân vật chính. Rất tiếc trọng tài lại đóng vai trò chính. Trọng tài gây thiệt hại chỉ treo còi vài trận, còn đội bóng thiệt hại ai chịu trách nhiệm”.

Khi bầu Kiên “cướp cờ” đứng lên năm 2011 để tìm hướng thay đổi cho nền bóng đá Việt, công tác trọng tài được ông nêu lên như vấn nạn và cần thay đổi triệt để. Tuy nhiên mọi chuyện dần lại “đâu vào đấy”, đặc biệt khi ông dính vào lao lý. Một điều mà cho đến nay, cả bầu Kiên ngày xưa và bầu Đức hiện nay, muốn thay đổi là ban trọng tài cần có những con người mới, tránh tình trạng “bố con cùng làm”.

Khi nhìn vào trọng tài, nhiều CLB vẫn đánh giá nó như một thế giới bí ẩn. Trọng tài ngoại được mời điều hành một số trận nhưng vẫn được xem chỉ là giải pháp tình thế, xoa dịu dư luận nhiều hơn là giải quyết thực chất vấn đề.

“Vấn đề của bóng đá Việt Nam là xây dựng lại niềm tin đang bị bào mòn, hướng về mục tiêu chung là sự phát triển của nền bóng đá. Trên nghiêm thì dưới nghiêm. Các đội bóng nói không với tiêu cực, kể cả việc tác động đến trọng tài. Trọng tài làm việc công tâm, chính xác. Có như vậy, bóng đá nội mới có hy vọng chấm dứt những hình ảnh tương tự như CLB Long An, còn ngược lại hình ảnh như vậy sẽ còn tái diễn”, ông Xương chốt lại câu chuyện.

