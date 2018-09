Chuyên gia khuyên HAGL 'biết chọn trận đấu để thua'

Đội trận nào cũng căng ra đá, cầu thủ chỉ đôi mươi tuổi như Công Phượng không 'hết pin' mới lạ.

HAGL hiện đối diện vấn đề lực lượng và tâm lý. “Nếu HAGL cứ trung thành với lối chơi đẹp nhưng non nớt, họ còn trả giá đắt bởi sụp đổ về tâm lý. Cần bình tĩnh và chơi có tính toán hơn, như đội yếu như Đồng Tháp đang làm được”, HLV Đoàn Minh Xương bình luận.

Thầy trò HLV Guillaume Graechen đang gồng mình chiến đấu ở tất cả trận đấu tại V-League. Ảnh: Tính Anh.

Đội bóng phố núi liên tục nhận những trận thua, mới nhất là trước CLB cùng nhóm đua tranh trụ hạng là Quảng Nam đến 0-4. Sự mệt mỏi thể hiện trên gương mặt và đôi chân không ít cầu thủ. Dưới con mắt của nhà làm bóng đá lâu năm, ông Xương cho biết: “Không thắng liên tục 11 trận, chưa kể Cup Quốc gia, khiến các đội bóng có tuổi đời lớn như Đồng Nai còn lung lay huống chi chỉ 18-19 tuổi như HAGL, ngoại binh lại kém.

Tôi lo ngại các cầu thủ đội bóng bị chấn thương tâm lý, có thể làm thui chột tài năng. Ông bầu của HAGL rất có ảnh hưởng đến cầu thủ nhưng thường xuyên vắng mặt, trong khi đó lãnh đạo đoàn và HLV trưởng lại tỏ ra chưa có nhiều kinh nghiệm và gần đây có những phát biểu thiếu tỉnh táo”.

Từ nhóm an toàn ở lượt đi, đến nay HAGL bị kéo xuống sát đáy bảng, chỉ còn trên CLB Đồng Nai nhờ hiệu số. “Tôi không hiểu do chính sách của đội bóng hay do sự non nớt trong tính toán của HAGL mà đội luôn phải gồng mình lên ở mọi trận đấu, dù ngay cả trong giai đoạn vừa qua lịch thi đấu rất dày đặc. Ở V-League làm như thế là tự sát.

Hãy nhìn Đồng Tháp - đội bóng chỉ tập trung trước giải ít tuần để thấy họ tính toán thế nào. Đội bóng miền Tây chủ động có những trận sẽ gồng lên đá chết bỏ, nhưng có trận sẽ xìu để dưỡng sức. Xác định làm khách trên sân Hà Nội T&T là quá khó có điểm, Đồng Tháp cất hàng loạt trụ cột, nhất là ngoại binh, qua hình thức 'tẩy thẻ' (nhận đủ ba thẻ vàng).

Họ có thể thua đậm 0-7 nhưng nằm trong tính toán nên họ không bị ảnh hưởng tâm lý và đang quyết đấu các trận trên sân nhà vào cuối tuần. Tính toán tốt giúp đội bóng miền Tây có 17 điểm, tạm bứt khỏi nhóm cuối. HAGL trận nào cũng căng ra đá, đá ào ào, thì những cầu thủ chỉ đôi mươi tuổi như Công Phượng không 'hết pin' mới lạ. Lãnh đạo nói không sợ xuống hạng nhưng cách làm cũng phải khoa học. HAGL mệt thể xác, mệt tinh thần”.

HAGL sẽ tiếp đương kim vô địch Bình Dương trên sân nhà ngày 19/7 tới. Ảnh: Tính Anh.

Sau trận thua Quảng Nam, thầy trò HLV Garechen trở về đại bản doanh Hàm Rồng chuẩn bị cho trận đấu gặp Bình Dương ngày 19/7. Ở trận đấu này, hàng phòng ngự của HAGL có sự trở lại của trung vệ ngoại Franklin. Tiền đạo Moussa cần thêm thời gian để hồi phục hẳn và nhiều khả năng vắng mặt trong vài trận tới.

Ngọc Hà