Chuyến du hí may mắn của vợ chồng Mai Tiến Thành

Tin vui đến với tiền vệ Bình Dương sau kỳ nghỉ thú vị tại Thái Lan cùng đồng nghiệp Sỹ Mạnh và bạn gái.

Tiền vệ Mai Tiến Thành mới cùng vợ sắp cưới Trà My vừa đi xả hơi tại Thái Lan cùng người bạn thân là cựu tuyển thủ Sỹ Mạnh. Ngay khi về Việt Nam, Tiến Thành nhận tin vui khi được ông Miura triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam. "Đi chơi về thì được tin bạn ý lên tuyển. Vui lây. Chúc mừng anh yêu quay trở lại đội tuyển việt Nam nhé", Trà My chia sẻ trên trang cá nhân.

Tiến Thành - Trà My trong chuyến du hí Thái Lan mới đây. Ảnh: FBNV.

Tin vui đến với tiền vệ họ Mai sau kỳ nghỉ "may mắn", khi anh đang đi dự lễ ăn hỏi của tiền đạo đồng hương Đình Tùng tại Thanh Hóa.

Tiến Thành từng khoác áo U23 Việt Nam dưới thời HLV Calisto vào đến trận chung kết SEA Games năm 2009 trên đất Lào. Vốn là tiền vệ cánh nhưng khi ở Ninh Bình hay Bình Dương hiện nay, anh được sử dụng như hậu vệ và chơi khá ổn nhờ sự nhiệt tình, nhanh nhẹn. Anh được ông Miura gọi bổ sung thay cho hậu vệ Hoàng Quảng.

Tiến Thành và Trà My dự kiến tổ chức tiệc cưới vào dịp nghỉ V-League năm nay. Tuy nhiên vì lý do cá nhân, cả hai chưa thể tổ chức và dời lại vào dịp cuối năm nay. Vốn tất bật với nhiều công việc suốt thời gian dài, Thành và My cố gắng sắp xếp quyết định rủ Sỹ Mạnh và bạn gái Trúc Nguyễn đi Thái Lan du lịch tại Bangkok và Pattaya.

Tiến Thành đang khẳng định là thành viên chủ chốt của CLB Bình Dương. Mùa giải 2014, anh cùng đội bóng vô địch V-League và hiện trên đường bảo vệ ngôi vương. Trà My, tốt nghiệp ngành kinh tế, hiện là chủ tiệm làm nail có tiếng ở Hà Nội và cùng vợ của ca sĩ Tuấn Hưng đầu tư quán café Xinh đông khách tại thủ đô. Cả hai quen nhau thông qua “ông mai” Sỹ Mạnh.

Đôi bạn trẻ dự tính tổ chức đám cưới vào cuối năm. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Trà My còn góp vốn vào một tập đoàn chuyên ngành mỹ phẩm lớn để trở thành cổ đông và đại diện tại Việt Nam. Hai tháng tới, công ty tại Việt Nam bắt đầu hoạt động với trụ sở đặt tại Hà Nội.

Tổ ấm hạnh phúc được Tiến Thành hoàn thành từ lâu ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Xem như đã yên bề gia thất, cả hai đang chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp của mỗi người.

Ngọc Hà