Chia tay Nghệ An, Công Vinh úp mở tương lai

'Biết đâu tôi thi đấu ở một đội bóng nước ngoài thì sao', CV9 nói về kế hoạch chọn đội bóng chưa rõ ràng cho mùa giải tới.

“Có thể tôi ra nước ngoài thi đấu chứ không ở Việt Nam như kế hoạch ban đầu”, tiền đạo sinh năm 1985 từng bóng gió về tương lai cách đây chưa lâu. Công Vinh chờ đợi và SLNA có câu trả lời cuối cùng rằng đội bóng không đủ tài chính để giữ chân anh.

Công Vinh phải tìm bến đỗ mới sau khi chia tay SLNA. Ảnh: VTV.

CV9 chia tay đội bóng xứ Nghệ không bất ngờ bởi đây là điều được dự báo trước. Hợp đồng của Công Vinh với Nghệ An kết thúc ngày 10/8. Anh cho biết muốn ưu tiên cho đội bóng quê hương và do thời gian mùa gải mới còn dài nên chờ đợi SLNA có thêm thời gian tìm nguồn tài chính. Công Vinh bày tỏ quan điểm sẵn sàng ở lại nếu CLB Nghệ An đáp ứng được 80% yêu cầu tiền bạc so với những nơi khác.

Hơn một tháng vừa qua, Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cùng êkíp trong CLB tìm nhiều cách để vận động nhà tài trợ chính cũng như từ các Mạnh Thường Quân khác. Các cuộc gặp mặt, làm việc liên tục diễn ra nhưng kết quả không khả quan. Ngân hàng Bắc Á không rót thêm tiền, các nhà tài trợ khác không tham gia. Kết quả, đội bóng xứ Nghệ “buông” trong vụ giữ chân Công Vinh ở lại.

Trước đây, lãnh đạo đội bóng này từng tính đến việc ký hợp đồng với Công Vinh ba năm như mong muốn của anh và trả mỗi năm hai tỷ đồng (giải ngân từng năm hợp đồng). Theo ông Thanh, đó là giải pháp tốt nhất của đội bóng Nghệ An bởi quy định tài chính ở đội bóng tính từng năm với những con số cố định. Bản thân ông Thanh từng thừa nhận: “Cách làm này rõ ràng khó giữ chân Công Vinh trước nhiều đội bóng khác bởi anh không chỉ là thương hiệu về chuyên môn mà còn thương hiệu về thương mại”.

HLV Hữu Thắng cũng sẵn sàng đón nhận tin này. Ông cho biết: “Không thể giữ chân Công Vinh là điều đáng tiếc vì cậu ấy như thủ lĩnh trên sân. Nhưng quan điểm của tôi là quyền lợi của cầu thủ phải được đảm bảo, đặt lên hàng đầu. Vì vậy, nếu Vinh có bến đỗ mới tốt hơn thì tôi chúc mừng Vinh”.

Công Vinh xác định đây là bản hợp đồng cuối trong sự nghiệp cầu thủ nên anh muốn ký ba năm. Tiền đạo sinh năm 1985 chưa tiết lộ con số anh muốn cụ thể. Tuy nhiên, theo vài thông tin, CV9 có thể nhận được khoảng 8 tỷ đồng. Trước đây có thông tin có đội bóng phía Nam trả anh 10 tỷ đồng trong ba năm, gồm cả thuế. CV9 bác bỏ thông tin trên và cho rằng “quan điểm khi làm việc của tôi là không đề cập đến tiền bạc trước bao giờ cả”.

Rất nhiều thông tin “hướng” CV9 về Bình Dương. Tuy nhiên, đại diện đương kim vô địch V-League là ông Cao Văn Chóng cho biết: “Đội bóng hiện nay tạm nghỉ sau mùa giải, tất cả hoạt động tạm ngừng nên không có chuyện chúng tôi ấn định ký với cầu thủ nào đó, dù có không ít đề nghị được về Bình Dương đầu quân”, ông Chóng cho biết.

Bến đỗ mới của chồng ca sĩ Thủy Tiên hiện chưa rõ ràng. “Biết đâu tôi thi đấu ở một đội bóng nước ngoài thì sao”, tiền đạo này úp mở. CLB Sapporo mà CV9 từng thi đấu có thời gian “săn” chữ ký của anh nhưng hiện tại phía CLB của Nhật Bản vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào.

Ngọc Hà