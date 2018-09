Chia sẻ hot trong ngày trên Facebook cầu thủ Việt

Hôm nay 19/9 là sinh nhật của Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). Tuấn "đớp" nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, nhưng đáng yêu và ý nghĩa nhất có lẽ là lời chúc của vợ anh: "Happy birthday chồng yêu. Chồng à, sinh nhật năm nay là 5 năm vợ chồng mình ở cạnh nhau rồi nhỉ. Nhưng buồn quá chồng ạ, sinh nhật chồng phải xa nhà không được ở bên cạnh hai mẹ con chung vui, không được hưởng không khí ấm áp bên cạnh gia đình, nhưng ở nơi xa chồng đừng buồn nhé, có hoa, có bánh, có quà sinh nhật cho chồng này. Chồng về rồi nhận nhé. Hai mẹ con lúc nào cũng yêu và nhớ chồng rất nhiều. Già thêm một tuổi rồi đấy chồng ạ nhưng luôn chúc chồng vạn sự, bình an may mắn luôn mỉm cười với chồng. Chúc chồng đạt được những gì chồng mong đợi, cố lên nhé chồng yêu. Cảm ơn chồng vì những gì chồng đã hy sinh cho hai mẹ con. Chỉ muốn nói rằng chúc chồng sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc yêu chồng rất rất nhiều".