Chị C. Ronaldo phẫn nộ vì thẻ đỏ của em trai

Katia Aveiro bực tức và chỉ trích trọng tài có quyết định không công bằng, là sự ô nhục của bóng đá.

Chị Katia Aveiro (phải) luôn dành sự quan tâm tới C. Ronaldo. Ảnh: NN.

Tình huống gây tranh cãi bắt nguồn từ pha va chạm giữa C. Ronaldo và Jeison Murillo ở phút 29 trận đấu giữa Valencia và Juventus. Cho rằng cầu thủ chủ nhà cố tình ngã xuống ăn vạ, CR7 cáu kỉnh, vung tay phản ứng rồi tiến đến ấn đầu đối thủ. Hành động của anh lập tức phải trả giá đắt. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài Brych quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp.

Không tin nổi vào việc bị truất quyền thi đấu ngay trong trận đầu tiên chơi tại Champions League cho Juventus, C. Ronaldo vừa mếu máo vừa phản đối trọng tài. Khi rời sân và đi vào đường hầm, ngôi sao Bồ Đào Nha tiếp tục khóc. Đây là lần đầu tiên C. Ronaldo bị truất quyền thi đấu tại Champions League. Mất người nhưng Juventus vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ hai quả phạt đền do Miralem Pjanic thực hiện ở phút 45 và 51.

Chị của C. Ronaldo - Katia Aveiro - đăng đàn bảo vệ em trên mạng xã hội Instagram: ''Sự ô nhục của bóng đá. Công lý sẽ được thực thi. Bọn họ muốn tiêu diệt em tôi. Sẽ có một cái giá cao cho những giọt nước mắt này''.

Với thẻ đỏ trực tiếp, C. Ronaldo nhiều khả năng phải nghỉ hai trận tiếp theo gặp Young Boys và MU tại vòng bảng Champions League.