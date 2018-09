Chelsea tưởng niệm ngày mất của cựu phó chủ tịch xấu số

Đội bóng thành London lên kế hoạch tri ân nhân 20 năm ngày mất của ông Matthew Harding.

Ông Matthew Harding (phải) cùng cựu chủ tịch Chelsea Ken Bates trước khi xảy ra thảm kịch rơi máy bay. Ảnh: TS.

Một phần kế hoạch tưởng nhớ cựu phó chủ tịch tử nạn trong tai nạn máy bay cách đây 20 năm được thực hiện trong trận đại chiến Chelsea - MU diễn ra ngày 23/10. Dự khán trận đấu, tỷ phú Abramovich muốn căng băngrôn dài 15-30 mét trên khán đài với dòng chữ tri ân Matthew Harding. 4 thành viên trong gia đình cựu phó chủ tịch Chelsea cũng là khách mời tại phòng VIP của sân Stamford Bridge. Hai đứa cháu của cố doanh nhân cũng làm mascot trong trận đấu.

Matthew Harding được coi là kiến trúc sư trưởng của Chelsea sau khi đội bóng thành London thuộc sở hữu của tỷ phú Abramovich. Người đàn ông xấu số gây dựng, tổ chức CLB theo mô hình hiện đại giúp Chelsea lột xác tại Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu Âu. Matthew Harding tử nạn do trực thăng rơi xuống khu vực Chelsire khi ông trở về từ trận đấu của Chelsea và Bolton ngày 22/10/1996.

Tỷ phú Abramovich dự khán trận đấu Chelsea - MU ngày 22/10. Ảnh: TS.

Sau khi tham khảo hội CĐV, sân Stamford Bridge sẽ thay thế băngrôn bằng lá cờ có dòng chữ “Matthew Harding, One Of Our Own”. Trên mỗi vé vào xem trận đấu, "In memory of Matthew Harding" cũng được in mờ.

Khi còn sống, ông Matthew Harding được coi là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa. Ông biến Chelsea từ đội bóng tầm trung thành một thế lực lớn, cùng với sự đầu tư mạnh tay của tỷ phú Abramovich.

Một ngày sau trận đấu Chelsea - MU hôm 23/10 là sinh nhật lần thứ 50 của ông chủ Abrmovich.

Fan Chelsea tưởng nhớ Matthew Harding sau thảm kịch rơi máy bay. Ảnh: TS.

Lãnh đạo đội bóng cho biết kế hoạch tưởng niệm Matthew Harding như một dịp để Chelsea kết nối với các fan, cho thấy CLB luôn trân trọng những gì thuộc về quá khứ, tạo nên bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ của The Blues.

Trọng Nghĩa