Chân dài siêu vòng ba kể chuyện lên giường cùng C. Ronaldo

Natacha Rodrigues tiết lộ siêu sao của Real qua đêm với cô trong thời gian đang hẹn hò với bạn gái hiện tại Georgina Rodriguez.

Chân dài Natacha Rodrigues. Ảnh: The Sun.

Tiết lộ trên The Sun, chân dài người Bồ Đào Nha Natacha Rodrigues cho biết cô và C. Ronaldo từng có hai năm nhắn tin và hẹn hò bí mật. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội Instagram và ứng dụng WhatsApp.

Hồi tháng 9/2015, Natacha gửi cho C. Ronaldo một tấm hình khoe vòng ba bốc lửa của cô trên Instagram. Ban đầu, Natacha chỉ nghĩ đây là một trò đùa vì chắc rằng siêu sao của Real sẽ không phản hồi. Tuy nhiên, ít giờ sau, C. Ronaldo nhắn lại với cô rằng: "Anh thích vòng ba của em và muốn được gặp em".

Hôm 5/10/2015, C. Ronaldo nhắn tin mời Natacha tới căn hộ sang trọng của anh ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, phút cuối, chân sút 32 tuổi quyết định hoãn lại vì anh chỉ có một tiếng rảnh rỗi trong chuyến trở về tập trung tuyển quốc gia.

Ronaldo tiếp tục nhắn tin đề nghị Natacha gửi thêm những hình ảnh và video sexy cho anh. Hai ngày sau, siêu sao của Real ghi tới 4 bàn trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Andorra ở vòng loại Worl Cup.

Ronaldo ghi 4 bàn vào lưới tuyển Andorra ở vòng loại World Cup hai ngày sau khi nhắn tin với Natacha. Ảnh. EPA.

Ronado và Natacha có cuộc gặp lần đầu tiên vào hồi tháng 3 năm nay khi anh trở về Bồ Đào Nha. Cầu thủ hay nhất thế giới nhắn tin cho Natacha mã số mở cửa căn hộ của anh để cô tự tìm đến.

"Tôi không thể tin rằng tôi đang bước vào căn hộ của C. Ronaldo. Tim tôi đập loạn xa nhưng anh ấy rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và nói với tôi rằng hãy tự nhiên như ở nhà. Tôi cởi giày và ngồi xuống cạnh anh ấy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về căn hộ của anh ấy. Sau đó, tôi cởi đồ và chúng tôi quấn lấy nhau".

Natacha cho biết cô và C. Ronaldo làm "chuyện ấy" ở mọi căn phòng trong căn hộ trừ phòng ngủ của anh. Hai tiếng sau, Natacha được C. Ronaldo cấp cho 300 euro để bắt taxi về nhà. Hôm sau, cô nhắn tin cho siêu sao 32 tuổi nói rằng muốn giữ liên lạc và gặp gỡ anh nhiều hơn. C. Ronaldo đồng ý nhưng yêu cầu cô giữ bí mật.

Tuy nhiên, chuyện tình của Natacha và Ronaldo không thể đi xa hơn khi cô nhận lời tham gia một chương trình truyền hình thực tế. "Anh ấy nói không muốn tôi tham gia chương trình đó. Nhưng tôi đã ký hợp đồng từ trước và nó cũng rất có giá trị. Tôi nói sẽ không đề cập tới anh ấy trên chương trình nay nhưng không nhận được phản hồi". C. Ronaldo sau đó cắt đứt hẳn liên lạc với Natacha khi chặn tài khoản WhatsApp của cô.

Ronaldo và bạn gái đang mang bầu Georgina Rodriguez. Ảnh: Instagram.

Thời điểm Ronaldo lên giường với Natacha, anh đã có bạn gái là Georgina Rodriguez. Hiện Georgina mang bầu 8 tháng với siêu sao người Bồ Đào Nha.