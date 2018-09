Chân dài bóng chuyền thướt tha trong chiếc áo bà ba

Không còn vẻ mạnh mẽ thể thao, thay vào đó các VĐV bóng chuyền nữ rất nữ tính, đằm thắm trong bộ bà ba.

Hai chân dài VTV Bình Điền Long An duyên dáng trong chiếc áo trong chiếc áo bà ba. Ảnh: NVCC.

Đây là một trong những hoạt động bên lề rất có ý nghĩa do bann tổ chức giải đấu quốc tế VTV9-Bình Điền tổ chức cho các VĐV. Áo bà ba khi đến tay các chân dài bóng chuyền đều được đặt may riêng, the số đo từng người. Bên cạnh đó, các cô gái còn nhận kèm theo chiếc khăn rằn, tạo nên cặp đôi huyền thoại.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, từ ngày 22-30/4 tại tỉnh Tây Ninh, VĐV thuộc 8 đội bóng chuyền có hai dịp để mặc bộ áo bà ba nổi tiếng của vùng đất Nam Bộ là ngày khai mạc giải và đêm gala với cuộc thi “Duyên dáng áo bà ba” dành cho các đội. Trước khi vào giải, ban tổ chức tặng từng VĐV để họ có thể mặc thử trước, hoặc chỉnh sửa thêm nếu cần. Có hai giải thưởng cho VĐV trong nước và VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất với 700 USD mỗi giải.

Mặc dù tới tối 22/4 các VĐV mới mặc để dự khai mạc nhưng nhiều chân dài đã tranh thủ thử bộ áo mới mà hiếm khi nào có dịp diện. Cây chuyền hai Hồng Đào cùng các đồng đội ở đội VTV-Bình Điền Long An và tuyển Việt Nam không giấu được vẻ hào hứng khi mặc lên trang phục truyền thống. Tương tự, các cô gái Thông tin LVPB và Ngân hàng Công thương cũng dịu dàng, thướt tha với chiếc áo bà ba.

Theo ban tổ chức, việc làm này xuất phát từ quan điểm giải đấu không chỉ là nơi rèn luyện chuyên môn, tranh tài đỉnh cao, mà còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế các nét đặc trưng văn hóa Việt Nam. Trong 10 lần giải mang tên VTV9-Bình Điền, từ giải lần thứ 6 - năm 2012, ban tổ chức bắt đầu tặng quà là áo dài truyền thống cho các VĐV về dự giải. Sau 4 năm, các nhà tổ chức quyết định chuyển sang áo bà ba ở mùa giải năm nay. Đây chính là nét đặc trưng rất riêng của giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9-Bình Điền.

Người đẹp Hồng Nhung của Thông tin LVPB. Ảnh: NVCC.

Giải năm nay diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh từ ngày 22/4 đến 30/4. Giải quy tụ 8 CLB nữ, gồm ba đội hàng đầu trong nước là Ngân hàng Công thương, VTV-Bình Điền Long An, Thông tin LVPB và 5 đội nước ngoài gồm Phúc Kiến, Vân Nam (Trung Quốc), CLB 4.25 Triều Tiên, Bangkok Glass (Thái Lan), CLB Altay (Kazakhtan). Hai trận đấu đầu tiên trong ngày 22/4 là Thông tin LVPB gặp Vân Nam (16h30) và VTV-Bình Điền Long An gặp Altay. Tiền thưởng cho đội vô địch là 15.000 USD.

Ngọc Hà