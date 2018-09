CĐV Việt mang tò he, giày vải tặng sao MU

Cơ hội được gặp dàn sao của MU, nhóm CĐV Việt Nam chuẩn bị tò he lẫn đôi giày vải Thượng Đình để làm quà.

Đỗ Kim Phúc cùng mái tóc thửa riêng khi sang Anh chứng kiến trận MU - Liverpool. Ảnh: AT.

Ngày 13/3, nhóm CĐV MU tại Việt Nam nhận được suất tài trợ sang nước Anh xem trận derby Ngoại hạng Anh giữa MU và Liverpool. Xuất cảnh từ sân bay Tân Sơn Nhất, 15 thành viên cùng nhà tài trợ sẽ quá cảnh qua Doha (Qatar) trước khi đến nước Anh. Trong các fan MU có nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật châu Á 2013 Đỗ Kim Phúc và đồng đội Nguyễn Ngọc Anh. Cả nhóm háo hức được ghé thăm sân Old Trafford và có cơ hội tiếp xúc với những ngôi sao hàng đầu của "Quỷ đỏ" là Wayne Rooney, Ryan Giggs, Robin Van Persie và Rio Ferdinand.

Trước khi đến TP Manchester, cả nhóm chuẩn bị nhiều đồ lưu niệm để xin chữ ký các thần tượng của mình. Như nhà vô địch tâng bóng Việt Nam Đỗ Kim Phúc còn nhờ thợ cắt tóc khắc hai chữ "MU" và lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam lên hai bên tóc để đánh dấu chuyến đi đáng nhờ này. Đỗ Kim Phúc cho biết đang liên hệ để mình và Nguyễn Ngọc Anh (top 8 tâng bóng nghệ thuật châu Á 2013) có cơ hội biểu diễn giữa hiệp trận MU - Liverpool vào ngày mai (15/3).

Nếu "Running Man" Vũ Xuân Tiến từng tặng rối nước cho các cầu thủ Arsenal, fan MU cũng chuẩn bị nhiều đồ "made in Vietnam" để tặng các thần tượng của mình. Ngoài lá cờ in hình Việt Nam lẫn logo của MU, VĐV Đỗ Kim Phúc còn chuẩn bị đội hình MU bằng tò he do các nghệ nhân Hà Nội làm.

Đôi giày vải sẽ được CĐV tặng cho Rio Ferdinand. Ảnh: AT.

Riêng bộ giày Thượng Đình được ghi tên và vẽ các ngôi sao MU một cách sống động cũng được fan MU ưng ý chuẩn bị. Cả nhóm cho biết do chưa hài lòng với các họa sĩ, cả nhóm phải mất đến hai lần vẽ và thiết kế mới ưng ý đem quà Việt Nam sang đất Anh.

Lịch trình của cả nhóm không chỉ đến sân Old Trafford xem bóng đá, họ còn có cơ hội ghé thăm khu vui chơi mua sắm lớn nhất Manchester là North Westh, khu bảo tàng sân Old Trafford và đặc biệt cơ hội xin chữ ký và ăn tối các ngôi sao MU trong dịp này.

Anh Tuấn