CĐV tụt quần phản ứng C. Ronaldo

Siêu sao Real bị fan thể hiện hành động khiếm nhã trong trận đấu anh lập hat-trick tại La Liga ngày 29/10.

Sự việc diễn ra trong trận đấu giữa chủ nhà Alaves và Real trên sân Mendizorroza. Khi C. Ronaldo vừa ghi bàn và chạy ra gần đường biên để ăn mừng, một CĐV mặc áo Alaves lập tức tụt quần và chổng mông về phía tiền đạo của đối phương.

Hành động khiếm nhã của CĐV sau bàn thắng của C. Ronaldo. Ảnh: TT.

Alaves vượt lên nhờ bàn mở tỷ số của Deyverson. C. Ronaldo là người gỡ hòa trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hoàn tất cú hat-trick vào cuối trận. Xen giữa các pha lập công của CR7 là phút tỏa sáng của tiền đạo trẻ Morata với cú tăng tốc và lốp bóng đẳng cấp.

Alaves hiện xếp thứ 13 với 10 điểm sau 10 vòng đầu La Liga. Trong khi đó, Real tiếp tục dẫn đầu với 24 điểm. C. Ronaldo và đồng đội hiện nhiều hơn hai điểm so với Barca và ba điểm so với Sevilla và Atletico Madrid.

Với hành động "khó coi" của CĐV, Alaves có thể sẽ bị phạt. Ủy ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bắt đầu xem xét sự việc để đưa ra kết luận.

Trọng Nghĩa