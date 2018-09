CĐV đột nhập phòng, sân tập để gặp thần tượng

C. Ronaldo luôn được các cô gái hâm mộ nên không ít fan nữ tìm mọi cách vào sân tập tiếp cận anh. Anh chàng nhân viên an ninh cao to cũng phải bật cười trước vẻ mặt thống thiết và những lời van xin gặp CR7 của một người đẹp đột nhập vào sân tập của tuyển Bồ Đào Nha hôm 12/6.