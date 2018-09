Cầu thủ U23 Việt Nam gửi lời xin lỗi người hâm mộ

Các học trò của HLV Miura thất vọng, buồn bã và gửi lời xin lỗi CĐV nhà sau thất bại 1-2 trước Myanmar.

Mạc Hồng Quân gây thất vọng khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu. Ảnh: KL.

Thất vọng tột cùng là cảm giác chung của người hâm mộ và các cầu thủ. Ngay sau trận đấu, các tuyển thủ U23 bày tỏ những cảm xúc của mình và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

Tiền vệ Võ Huy Toàn viết dòng tâm trạng khá dài trên trang facebook cá nhân sau khi trận đấu kết thúc: “Nỗi buồn sẽ luôn đọng lại trong tôi. Nỗi buồn ấy cứ mãi theo chân tôi vậy. Không biết lúc nào tôi mới có thể luôn thấy được những nụ cười ánh mắt của niềm vui ấy. Lại một thất bại mà tôi không bao giờ tôi nghĩ. Như một giấc mơ đối với tôi vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc này. Chỉ còn lại trong tôi những ánh mắt buồn và những giọt nước mắt. Mãi Theo tôi.....!!!”.

Huy Toàn chơi khá ấn tượng trong trận đấu chiều 13/6. Anh đã chọn vị trí tốt và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 để thắp lên hy vọng về một cuộc lội ngược dòng cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên ngay sau đó, U23 Myanmar có bàn thắng ấn định tỉ số từ cú sút đập chân hậu vệ Thanh Hiền đổi hướng khiến thủ môn Minh Long bó tay.

Theo các chuyên gia, trận thua của U23 Việt Nam đến từ cả yếu tố kém may mắn và do dứt điểm quá kém. Tiền đạo Mạc Hồng Quân dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể cụ thể hóa hàng tá cơ hội mình có trong trận. Sau trận đấu, anh tâm sự: “Chúng tôi rất buồn vì không thể vào chung kết. Chúng tôi bây giờ chỉ biết gửi đến người hâm mộ lời xin lỗi chân thành. Hi vọng, mọi người sẽ vẫn ủng hộ chúng tôi ở trận tranh hạng Ba. Chúng tôi sẽ luôn hết sức ở trận đấu cuối cùng”.

Trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ trạng thái “cảm thấy đau đớn” sau khi trận đấu kết thúc. Phượng không thể tỏa sáng như kỳ vọng của người hâm mộ trước sự phong tỏa hiệu quả của cầu thủ Myanmar. Tuy nhiên, anh để lại dấu ấn trong bàn thắng gỡ hòa 1-1 khi từ cú dứt điểm của Công Phượng, Huy Toàn ập vào ghi bàn.

Các cầu thủ trẻ đã nỗ lực hết sức và ngay sau trận đấu họ đã khóc. Hậu vệ Minh Tùng bày tỏ: “Xin lỗi tất cả người hâm mộ vì giấc mơ vàng dang dở. Chúng tôi đã làm hết sức có thể nhưng may mắn không mỉm cười . Đành chấp nhận kết quả không ai muốn có này. Toàn đội cũng chẳng biết nói ngoài lời xin lỗi người hâm mộ. Một lần nữa xin lỗi người hâm mộ Việt Nam”.

Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng là người để bóng chạm tay từ tình huống đá phạt dẫn đến tình huống 11m thành bàn cho Myanmar. Sau trận đấu, anh vô cùng áy náy. Trong giây phút nghẹn ngào, anh chỉ biết nói lên những từ xin lỗi: “Xin lỗi tất cả người hâm mộ. Xin lỗi vì tất cả…”.

Tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Lê Thanh Bình đưa lên dòng cảm xúc: “Khi đàn ông khóc. Xin lỗi tất cả mọi người...”.

