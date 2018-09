Cầu thủ mất một chân ghi bàn gây sốt tại Trung Quốc

Tuy nhiên, khi sức khỏe ổn định trở lại, He Yiyi trở lại với bóng đá, nỗ lực tập luyện dù mất một chân, quyết tâm không từ bỏ giấc mơ dang dở. Để không làm đau các cầu thủ khác trên sân, He Yiyi sử dụng nạng rẻ tiền để nếu ai đó va chạm nạng dễ bị gẫy. Dù rất cẩn trọng, He Yiyi vẫn bị từ chối thi đấu ở các trận bóng nghiệp dư. Trong một số lần hiếm hoi được vào sân thi đấu đối kháng, He Yiyi luôn bị các đối thủ chọc ghẹo, chế giễu.