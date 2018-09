Cầu thủ mang dao vào sân đòi giết trọng tài

Cho rằng bị xử ép sau khi phải nhận thẻ đỏ, Hamza Sari cầm dao trở lại sân để nói chuyện phải trái với vị vua áo đen.

Lực lượng an ninh sân khống chế, tước đoạt vũ khí của Sari.

Vụ việc xảy ra trong trận đấu giữa Sakaraya và Kuzulukspor thuộc một giải cấp địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ mới đây. Cầu thủ Hamza Sari bên phía Sakaraya bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu ngay ở phút thứ 10 sau pha phạm lỗi với đối phương. Cho rằng mình bị xử ép, Hamza Sari sau một lúc rời sân đã quay trở lại với một con dao nhọn, tìm đến trọng tài để nói chuyện phải trái.

Rất may án mạng không xảy ra khi lực lượng an ninh đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn hành vi thiếu kiềm chế của Sari. Cầu thủ này sau đó bị đưa lên xe giải về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Hamza Sari cầm dạo nhọn vào sân tìm trọng tài sau khi bị truất quyền thi đấu.

Cầu thủ này bị đưa lên xe dẫn về đồn cảnh sát.

Cầu thủ Hamza Sari mang dao vào sân đòi giết trọng tài

