Cầu thủ ăn mỳ gói, nguy cơ hoãn cưới vợ

'Khó khăn quá giờ phải ăn mỳ. Chính thức phá sản', cầu thủ vừa bị CLB An Giang thanh lý hợp đồng Nguyễn Công Thành chia sẻ trên Facebook.

Kèm theo lời than nghe não lòng là hình ảnh bát mỳ gói, ly trà đá cùng vài quả trứng luộc. Tâm trạng của Công Thành nhanh chóng nhận được hàng trăm chia sẻ và bình luận động viên của bạn bè.

Hình ảnh bát mỳ và cốc trà đá qua bữa Công Thành chia sẻ trên Facebook. Ảnh: CT.

Cầu thủ 23 tuổi quê Bến Tre dự tính cuối năm nay tổ chức lễ ăn hỏi rồi sang năm sẽ “đưa nàng về dinh”, sau khi gia đình hai bên đã gặp mặt. Tuy nhiên, Công Thành đang băn khoăn nếu sắp tới CLB An Giang không thanh toán số tiền còn nợ anh gần 400 triệu đồng, lễ ăn hỏi có thể phải lùi lại hoặc hủy.

Công Thành sinh ra trong gia đình thuần nông ở Bến Tre. Để kiếm thêm, bố anh chuyển sang chạy xe kéo chở hàng, còn mẹ ở nhà buôn bán nhỏ. Cầu thủ họ Nguyễn là anh cả, dưới anh còn một em gái năm nay học lớp 12. Công Thành là trụ cột gia đình khi thu nhập của anh dùng để phụ giúp bố mẹ và em gái. “Ba mẹ vất vả nuôi anh em tôi khôn lớn nên tôi mong muốn có tiền để ông bà không phải vất vả mưu sinh trên chiếc xe kéo nữa. Tôi chỉ mong cuộc sống ổn định chứ không mong sự giàu sang, nhưng xem ra khó quá vì số tôi lận đận thì phải…”.

Bạn gái của Công Thành, chị Hà Thanh Kim, cũng hiểu và chia sẻ với những khó khăn hiện nay của người yêu. Cô đang học nghề làm tóc. Cả hai có dự tính sẽ mở tiệm làm tóc tại Bến Tre để ổn định cuộc sống gia đình về sau.

Công Thanh và vợ sắp cưới lo lắng cho tương lai. Ảnh: CT.

Công Thành tới An Giang với bản hợp đồng một năm sau khi Sài Gòn Xuân Thành giải thể. Anh là một trong 4 cầu thủ gồm thủ môn Nguyễn Minh Nhựt, trung vệ Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Phạm Ngọc Quốc bị CLB An Giang đơn phương cắt hợp đồng cách đây vài tuần vì lý do không rõ ràng. CLB vẫn còn nợ anh 380 triệu đồng tiền lót tay và lương… Công Thành có suất đá chính thường xuyên tại đội bóng An Giang. Anh và các đồng đội dự tính kiện CLB nếu không trả nợ đầy đủ.

Ngày 8/8 tới, lãnh đạo An Giang có lịch làm việc với 4 cầu thủ về chuyện tiền bạc. Theo một số nguồn tin, trong tuần này, đội bóng miền Tây sẽ được nhà tài trợ giải ngân 2,4 tỷ đồng để giải quyết một phần khó khăn. Tổng số tiền An Giang nợ các cầu thủ trong đội khoảng 5 tỷ đồng, riêng nhóm 4 cầu thủ mới bị thanh lý là một tỷ đồng.

Ngọc Hà