Cầu thủ An Giang nhận phần thiệt, viết giấy chia tay

Thành viên đội bóng không muốn kéo dài vụ việc khiến cả đôi bên phải mệt mỏi suốt thời gian qua.

CLB An Giang vừa hoàn thành lời hứa thanh toán sòng phẳng trước khi giải tán đội bóng, rút khỏi sân chơi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các cầu thủ chấp nhận không lấy đủ 100% số nợ bởi ai cũng “đau đầu và chẳng muốn dây dưa thêm nữa”.

An Giang vất vả giải quyết nợ nần sau khi tuyên bố giải tán đội bóng. Ảnh: KL.

Mỗi cầu thủ An Giang chỉ nhận 60% tiền nợ, thậm chí có cầu thủ “đen đủi” chỉ nhận 50%. Như vậy, mỗi thành viên đội bóng ít nhất cũng chấp nhận mất 60-70 triệu đồng, người nhiều hơn có thể mất hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh của CLB An Giang và sự việc kéo dài mệt mỏi, họ đồng ý nhận tiền và ký giấy thanh lý.

“Bây giờ anh em không còn tâm trí để tập trung cho chuyện cũ vì mùa giải mới đã bắt đầu và ai cũng muốn tìm cho mình bến đỗ mới. Do đó, An Giang giải quyết thế nào, tôi cũng chấp nhận để mọi việc sớm khép lại. Dù sao so với Kiên Giang, An Giang cũng không xù và tỏ ra có trách nhiệm dù phút cuối chỉ có thể thanh toán được khoảng một nửa số nợ”, một cầu thủ nói.

Đội bóng miền Tây Nam Bộ nợ lương, thưởng cùng tiền lót tay khoảng 4 tỷ đồng. Lãnh đạo đội bóng từng tuyên bố sẽ “trả không thiếu một xu” bởi theo họ, nhà tài trợ Hùng Vương còn chưa giải ngân hơn 10 tỷ đồng. Dù vậy, các cầu thủ chấp nhận nhận ít hơn để nhanh chóng khép lại câu chuyện ồn ào nhất năm qua của bóng đá Việt Nam cấp CLB.

Đầu tháng 9, ngay sau khi mùa giải kết thúc và cầm vé xuống chơi giải hạng Nhất, CLB An Giang ký tên vào sổ “khai tử” khỏi làng bóng đá chuyên nghiệp. Nguyên nhân theo lãnh đạo nơi đây là “làm bóng đá là để vui nhưng kết quả chỉ toàn đau đầu mà tiền lại vô cùng tốn kém”. Đội bóng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tập trung vào bóng đá trẻ, phong trào và chưa hẹn ngày trở lại. 2014 là mùa giải đầu tiên sau 17 năm An Giang giành quyền lên chơi giải đấu cao nhất Việt Nam.

Ở V-League mùa tới, miền Tây Nam Bộ có ba đội bóng góp mặt là Đồng Tháp, Cần Thơ và Đồng Tâm. Ở giải hạng Nhất, không có đội bóng nào của vùng dự giải. Trong hai năm qua, liên tiếp Kiên Giang và An Giang tuyên bố phá sản, xóa tên mình khỏi sân chơi chuyên nghiệp.

Ngọc Hà