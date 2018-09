Cầu thủ An Giang bị đạp gẫy ống đồng

Hậu vệ Đình Đồng của SLNA vào bóng hai chân khiến Nguyễn Anh Hùng của đội An Giang bị chấn thương rất nặng.

Phút 79 trận SLNA - An Giang chiều 26/2, Anh Hùng của đội khách bị Đình Đồng vào bóng rất quyết liệt. Ngay lập tức, tiền vệ An Giang đổ gập xuống sân và được cáng thương đưa ra xe cấp cứu. Khi ra xe, ngoài chấn thương ở chân, Hùng còn kêu rất đau ở vùng ngực khiến HLV Nhan Thiện Nhân cùng các cầu thủ An Giang rất lo lắng.

Sau đó, Anh Hùng được đưa vào bệnh viện 105 ở đường Lê Lợi (Vinh, Nghệ An) để cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy Hùng bị gãy xương ống chân và phải tiến hành mổ cấp cứu. Chấn thương quá nặng khiến cầu thủ này ngất đi hồi lâu và đến 9h30 sáng nay 27/2 mới tỉnh lại.

HLV Nhan Thiện Nhân cho biết với chấn thương này, coi như Hùng không còn cơ hội thi đấu trong toàn bộ mùa giải 2014. Đây là thiệt thòi rất lớn với cầu thủ mới 21 tuổi và lần đầu đá ở V-League này. Đội cuối bảng An Giang đang rất khó khăn về lực lượng nên sẽ càng gian nan ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

Anh Hùng (phải) được đánh giá là cầu thủ trẻ năng nổ và có triển vọng. Ảnh: Kỳ Lân.

Theo HLV Nhan Thiện Nhân, gia đình Nguyễn Anh Hùng ở Nghệ An nên đã lên bệnh viện 105 ngay trong đêm để chăm sóc cầu thủ này. Trong khi đó, An Giang lên đường về địa phương vào sáng nay 27/2 để chuẩn bị cho vòng đầu tiếp theo.

Đây là ca chấn thương nặng thứ 3 liên tiếp ở V-League sau khi Danny David bị rạn xương sườn và Bruno bị gãy chân. Ca chấn thương của Nguyễn Anh Hùng diễn ra ngay trước mắt tân trưởng giải Tanaka Koji, người đang rất quyết tâm đổi mới V-League theo hướng chuyên nghiệp hơn.

