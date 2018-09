Cậu cả nhà Becks hẹn hò hot girl hơn 2 tuổi

Cựu danh thủ Anh và bà xã Vic hết lòng ủng hộ mối quan hệ tình cảm của Brooklyn và nữ diễn viên trẻ của Hollywood - Chloe Moretz.

Bạn gái Brooklyn hút hồn với mái tóc vàng rực và gương mặt xinh xắn, dễ thương. Ảnh: Hello.

Hồi tháng 6, khi cậu cả nhà Becks và nữ diễn viên trẻ 17 tuổi tươi cười đi trượt ván cùng nhau, không ít người nghi ngờ giữa hai cô cậu tuổi teen nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn. Tin đồn nay trở thành sự thật, Brooklyn và bạn gái hơn hai tuổi cũng không ngại ngần công khai với mọi người.

Theo Mirror, cặp đôi trẻ bên nhau suốt ba tháng nay và vừa có buổi hẹn hò lãng mạn tại Tuần lễ thời trang Paris. Hot boy nhà Becks và người yêu xinh xắn lên kế hoạch nghỉ hè bên nhau tại Los Angles. "Brooklyn biết Chloe qua một số bạn bè chung. Đôi trẻ ríu rít cả ngày, thường xuyên đi dạo với nhau giống như các cặp teen đang yêu khác. Cả David và Victoria đều chúc phúc cho hai đứa", nguồn tin tiết lộ.

Cậu cả nhà Becks và Chloe Moretz thân thiết khi đi trượt ván cùng nhau hồi tháng 6. Ảnh: X17Online.

Thông tin Brooklyn và Chloe yêu nhau được tiết lộ chỉ vài ngày sau một cuộc phỏng vấn của cô gái trẻ khẳng định rằng mình còn quá trẻ để hẹn hò. "Yêu đương ở độ tuổi này không phù hợp vì con người thay đổi quá nhanh. Tôi không muốn mình luôn có cảm giác bị theo sát, phải cẩn trọng trong mọi bước đi, hành động. Bởi vì tôi mới 17 tuổi và tôi nghĩ mình không nên yêu", nữ diễn viên tuổi teen thổ lộ.

Chloe Moretz là tài năng hứa hẹn làng điện ảnh Mỹ, nổi danh từ sớm sau nhiều vai diễn, đặc biệt là trong phim Kick-Ass to Let Me In. Gia đình không được giàu có và hạnh phúc như bạn trai, bố mẹ Chloe đều là những người bình thường và chia tay nhau từ lâu. Mẹ bạn gái Brooklyn - bà Teri - là y tá còn bố - ông McCoy - là một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Chloe thường dùng từ sùng đạo khi nói về gia đình mình. Trevor - anh trai của Chloe - vừa là thầy giáo dạy diễn xuất cho em gái, vừa theo Chloe trong các chuyến đi quảng bá phim, đóng phim khi bố mẹ không thể đi cùng.

Hoàng Trang