Cựu tiền vệ tuyển Anh có nguy cơ mất việc vì hành động nóng nảy sau khi bị bố cô bé chế giễu về trận thua của đội bóng cũ.

Carragher nhổ nước bọt vào mặt cô gái 14 tuổi sau khi Liverpool thua MU

Theo The Sun, Jamie Carragher và một người đàn ông là fan MU đi song song, chậm rãi vì đường đông sau khi rời sân Old Trafford hôm 10/3. Đoạn video cho thấy, ban đầu cựu sao 40 tuổi và fan Quỷ đỏ chào nhau xã giao trước khi người đàn ông này hét lên "thật không may Jamie 2-1" để nói về tỷ số trận đấu khi Liverpool thất thủ trước MU.

Cựu tiền vệ của The Kop "nóng mặt" hạ kính xe và nhổ nước bọt về phía xe của người đàn ông đang chở cô con gái 14 tuổi. Cô bé ngỡ ngàng và rớm nước mắt. "Cháu chưa bao giờ bị ai nhổ nước bọt vào mặt trước đó. Lúc đó cháu nghĩ tại sao chú ấy lại làm thế, cháu làm gì đó sai rồi sao", cô gái 14 tuổi chia sẻ sau sự cố. Người bố phủ nhận việc chế giễu Carragher: "Khi nhìn thấy cậu ấy, tôi chỉ hét tên cậu ấy thôi, không có gì thô lỗ hay xúc phạm ở đây cả. Thế mà cậu ta phản ứng lại bằng việc nhổ nước bọt vào con gái tôi".

Hậu vệ một thời của tuyển Anh gửi lời xin lỗi cô bé và gia đình ngay sau sự việc xảy ra. "Tôi muốn xin lỗi vì hành động thiếu kiểm soát. Những gì tôi đã làm là sai và gửi lời xin lỗi cá nhân tới gia đình có liên quan. Nhiều lần tôi bị chế giễu, xúc phạm nên tinh thần bị kích động nhất là trong bối cảnh di chuyển chậm do đường đông đúc nên cư xử một cách đáng tiếc", cựu tiền vệ Liverpool cho biết.

Carragher có nguy cơ mất việc sau hành động nóng nảy. Ảnh: Sun.

Carragher từng khẳng định trong một buổi bình luận rằng các cầu thủ nhổ nước bọt vào nhau thật hèn hạ. Cựu sao 40 tuổi có nguy cơ bị Sky Sport sa thải khỏi công việc BLV khi đại diện của đài khẳng định hành động của Carragher là "không thể chấp nhận được".