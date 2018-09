Cặp tình nhân thản nhiên 'mây mưa' trên sân bóng

Đoạn video một đôi diễn cảnh giường chiếu trên sân The Valley của Charlton Athletic gây xôn xao dư luận.

Đoạn video cặp đôi diễn cảnh giường chiếu trên sân The Valley chỉ là một chiêu quảng cáo của Charlton. Ảnh: PS.

Hôm qua, nhiều người xôn xao bàn tán về đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Vine, chiếu cảnh một cặp nam nữ thản nhiên quan hệ tình dục trên sân vận động The Valley của Charlton Athletic. '"Một cặp nào đó đã đột nhập vào sân The Valley và làm chuyện ấy ngay vòng tròn trung tâm #SextraTime", người dùng Vine viết lời chú thích cho đoạn video nóng. Chỉ trong chưa đầy một ngày sau khi được đăng tải, đoạn video này đã thu hút được hơn một triệu lượt xem.

Trả lời hãng thông tấn PA, Charlton ban đầu cho biết họ đang điều tra để xác định danh tính của cặp đôi này. "CLB đang tiến hành điều tra. Chúng tôi vẫn chưa có thông tin nào về hai người trong đoạn video", đại diện phát ngôn của Charlton xác nhận.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Charlton thừa nhận đây chỉ là một chiêu tạo sốc nhằm quảng bá cho chiến dịch cho thuê sân của đội bóng này. Charlton tiết lộ họ có kế hoạch cho các fan thuê sân The Valley để đá bóng trong mùa hè tới khi kết thúc mùa giải. Chiến dịch quảng bá này cũng được CLB đưa lên website của mình với tiêu đề "Score at the Valley" (Ghi bàn ở sân Valley).

"Chúng tôi muốn triển khai chương trình cho thuê sân bóng của mình với hình thức quảng cáo mang lại sự chú ý và tiếng cười cho các fan. Chúng tôi xác nhận là đã dàn dựng đoạn video này để phục vụ cho chiến dịch của mình. Đúng như mong đợi của chúng tôi, đoạn video được rất nhiều người quan tâm và chúng tôi xin khẳng định cặp đôi trẻ sẽ được mời tới xem trận đấu sắp tới của Charlton", Mark Hassan-Ali, Giám đốc thương mại của Charlton trả lời báo giới

Charlton hiện xếp ở vị trí thứ 16 của giải Hạng nhất Anh sau 33 vòng đấu với 39 điểm. Trong quá khứ, đội bóng này từng từng chơi tại Premier League vào những năm đầu 2000. Kể từ khi xuống hạng năm 2007, họ chưa trở thể lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Anh.

Lan Chinh