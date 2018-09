Cantona diễn cảnh nóng trong phim mới

Cựu danh thủ MU vào vai một nhân vật phản diện, tham gia vào nhiều cảnh ăn chơi, trác táng trong phim.

Cantona trong phim mới 'You and the Night'. Ảnh: PI.

Eric Cantona bén duyên điện ảnh 17 năm trước sau khi giải nghệ vào năm 1997. Sau thành công cùng những bộ phim như "Elizabeth" (năm 1998), "French Film" (2008), "Looking for Eric" (2009) và "Face au Paradis" (2010), mới đây, cựu ngôi sao MU tiếp tục tỏa sáng trong phim mới mang tên "You and the Night". Trong bộ phim này, Cantona vào vai nhân vật phản diện có tên The Stallion.

Trong phim, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều cảnh tình tứ, ăn chơi trác tác của Cantona cùng các mỹ nữ. Cựu danh thủ 48 tuổi cho biết anh rất thích thú khi được giao đóng vai phản diện, điều này chẳng gây hại cho anh cả.

"Tôi không thấy có điều gì bất lợi hay mối họa nào cả. Không phải lúc nào tôi cũng đóng vai tốt. Tôi đam mê điện ảnh bởi tôi có thể nhập vai vào bất cứ nhân vật nào. Đôi khi tôi muốn thử sức với các vai phản diện, càng xấu càng tốt. You and the Night là cơ hội tốt để tôi thể hiện khả năng của bản thân", Cantona chia sẻ về vai diễn mới của mình.

Phim mới của Cantona có nhiều cảnh nóng. Ảnh: PI.

Trailer phim 'You and the Night'