Các trò cưng của HLV Miura liên tiếp xúc phạm trọng tài

Ngọc Thắng có lời lẽ không hay với vị vua áo đen tới mức anh lập tức bị đuổi khỏi sân.

Phút 60 trận đấu U21 Đà Nẵng - U21 Khánh Hòa tại giải U21 quốc gia diễn ra ở TP HCM, Ngọc Thắng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Bất ngờ cầu thủ U23 Việt Nam áp sát và có lời lẽ với trọng tài Nguyễn Văn Chôm khiến thẻ vàng thứ hai lập tức được rút ra.

Ngọc Thắng rời sân vì nhận thẻ đỏ trong trận U21 Đà Nẵng - U21 Khánh Hòa. Ảnh: KL.

Ngọc Thắng chính là người ghi bàn cho Đà Nẵng trước đó nhưng anh bị đuổi khỏi sân khiến đội nhà chơi thiếu người. Vượt qua khó khăn, đội bóng trẻ đến từ sông Hàn vẫn có ba điểm khi kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1. Tuy vậy, U21 Đà Nẵng sẽ mất Ngọc Thắng hết vòng bảng. Cầu thủ rất được HLV Miura trọng dụng ở đội U23 Việt Nam dự SEA Games 28 vừa qua sẽ phải nghỉ thi đấu hai trận kế tiếp.

Ngọc Thắng là cầu thủ U23 Việt Nam mới nhất gặp sự cố với các vị vua áo đen. Trước đó, hai đồng đội của Thắng là Huỳnh Tấn Tài và Mạnh Hùng cũng bị phạt nặng vì xúc phạm trọng tài.

Trong trận U21 Đồng Tâm gặp U21 An Giang ngày 12/10 ở vòng loại U21 quốc gia, Tấn Tài không thi đấu mà ngồi trên khán đài do nhận hai thẻ vàng ở trận trước gặp Vĩnh Long. Khi trận đấu kết thúc, vì không hài lòng về nhiều quyết định thổi còi, anh có những lời lẽ thiếu kiềm chế hướng về phía trọng tài. Các giám sát ghi nhận sự việc và báo lên VFF. Sau khi nhận báo cáo từ giám sát, ban kỷ luật VFF ra mức án phạt cấm Tấn Tài tham gia ba trận đấu kế tiếp cùng U21 Đồng Tâm và đóng phạt ba triệu đồng do “hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hóa” với trọng tài chính.

Trước đó cũng ở vòng loại U21 năm nay, còn có một cái tên khác của U23 Việt Nam dính đến ồn ào là hậu vệ Mạnh Hùng của SLNA. Anh này có những lời lẽ quá khích, đòi hành hung trọng tài chính khi không hài lòng về các quyết định “cầm cân nẩy mực”. Ban Kỷ luật VFF cũng đưa ra án treo giò ba trận, đồng thời phạt Mạnh Hùng ba triệu đồng. Trước đó, ban huấn luyện U21 SLNA có hình thức kỷ luật nội bộ loại Hùng ra khỏi đội.

Trọng Nghĩa