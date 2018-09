Các kiểu duy tâm thú vị của HLV V-League

Ông Sự luôn đội mũ 'quý' bất kể nắng mưa, ban ngày hay buổi tối, ông Hải mặc áo 'báu vật' khi cần sự may mắn.

HLV Trần Bình Sự và Lê Thụy Hải có vật may mắn cho riêng mình. Ảnh: KL.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” là câu nói được hầu hết HLV bóng đá thuộc lòng và làm theo. Ngoài việc thờ cúng, kiêng kỵ, nhiều ông thầy còn có cách duy tâm khác lạ để hy vọng mang lại may mắn cho mình, cho đội bóng.

Áo đặc biệt của ông Hải 'lơ'

HLV Thụy Hải có một báu vật mà ông tin mang lại may mắn là chiếc sơ mi sọc trắng xanh. Chiếc áo do một người bạn tặng ông cách đây nhiều năm. Theo chiến lược gia của Bình Dương, khi mặc “bộ cánh”, ông cảm thấy thêm tự tin và may mắn. Chiếc áo đã gắn bó với ông Hải nhiều năm và cả ba lần vô địch cùng Bình Dương, HLV Thụy Hải đều khoác trên mình báu vật.

HLV lão làng cho biết không phải lúc nào ông cũng mặc nó. Chỉ trong những hoàn cảnh đặc biệt, khi cần có thêm niềm tin và sự may mắn hay ngày trọng đại, ông Hải mới mặc chiếc áo đặc biệt này. Hiện nay, CLB Bình Dương gặp những trục trặc từ trên sân đến những lấn cấn hậu trường. Chưa rõ ông Hải có quyết định mặc “áo may mắn” trong những trận đấu sắp tới hay không.

Việc có một chiếc áo may mắn cũng là trào lưu khá phổ biến của nhiều HLV tại V-League, hạng Nhất.

Chiếc mũ may mắn

HLV Trần Bình Sự của CLB Đồng Nai luôn đội mũ mỗi khi chỉ đạo học trò trên sân, bất kể nắng mưa, chiều hay tối. Ông Sự bật mí, chiếc mũ đã theo ông từ năm 2010 tới nay, kể từ khi ông về dẫn dắt CLB Đồng Nai. Tương tự như HLV Lê Thụy Hải, ông Sự cảm thấy thêm tự tin khi đội báu vật.

Thực tế từ khi gắn bó với Đồng Nai, ông có thời gian ổn định và nhiều niềm vui cùng đội bóng. Ngược lại, đội bóng miền Đông Nam Bộ từ giải hạng Nhất giành quyền lên chơi V-League đến nay đã là mùa thứ hai. CLB Đồng Nai đang gặp nhiều khó khăn nhưng ông Sự tin rằng các học trò sẽ vượt qua khó khăn.

Dây chuyền của HLV Hữu Thắng

Nhiều năm nay, HLV Hữu Thắng có một sợi dây chuyền đeo bên mình. Vật quý được thỉnh về từ một ngôi chùa có tiếng. HLV Hữu Thắng mong muốn chuyện bình yên, may mắn đến cho ông trong công việc và cho cả gia đình.

Hiện tại, HLV Hữu Thắng luyện tiếng Anh để chuẩn bị sang Đức học bóng đá trong thời gian sắp tới.

'Né' khu kỹ thuật có thời hạn

Nhiều HLV cũng thường áp dụng cách tạm xa cabin khi nhiều cách khác không mang lại hiệu quả. Trước đây khi còn dẫn dắt Hà Nội T&T, HLV Triệu Quang Hà từng áp dụng vài lần nhằm mong muốn bớt “nặng vía” cho đội bóng. Tuy nhiên, cách làm của ông không mang lại kết quả như ý. HLV họ Triệu vẫn phải chia tay đội bóng mà ông từng là đại công thần.

Mới nhất, HLV Huỳnh Đức lên phương án chủ động ngồi ngoài khu vực kỹ thuật của đội Đà Nẵng vài trận. Nguyên nhân tới từ việc trước đó ông cùng toàn đội thua liểng xiểng và khi trợ lý của ông thay thế tạm thời, Đà Nẵng có một trận thắng, một trận hòa. Cho rằng lúc này “vía” của mình còn nặng nề, ông Đức tính đến việc để cho trợ lý Quang Hùng - người đang có vận “son” trực tiếp chỉ đạo thay trên sân.

