Các học trò chúc may mắn và hẹn gặp lại thầy Miura

Nhận tin ông Miura không còn làm việc ở đội tuyển, nhiều tuyển thủ Việt chia sẻ cảm xúc với thầy cũ.

Tiền vệ Hữu Dũng viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn thầy nhiều lắm. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy". Anh chia sẻ biết thông tin trên báo chí từ sáng và rất tiếc vì sự chia tay của chiến lược gia người Nhật. Dưới thời HLV Miura, Hữu Dũng luôn được triệu tập từ U23 đến tuyển quốc gia. Anh từng là nòng cốt của U23 Việt Nam dự SEA Games hồi tháng 6 và vòng chung kết U23 châu Á vừa qua.

Phi Sơn đăng ảnh 'kèm' thầy Miura cùng lời tạm biệt. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, trung vệ Nam Anh bùi ngùi về tin ông Miura nghỉ việc: "Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng làm việc với thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả. Chúc thầy luôn mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc cũng như cuộc sống". Nam Anh lần đầu được triệu tập và thi đấu khá tốt ở vòng chung kết U23 châu Á dù chỉ là "người đóng thế" khi đồng đội Đào Duy Khánh dính chấn thương.

Một học trò cưng khác của ông Miura là Quế Ngọc Hải khẳng định việc bị sa thải là không công bằng với HLV Miura bởi vòng chung kết châu Á là sân chơi quá tầm với cầu thủ Việt. "Việc giành vé đi Qatar đã là thành tích chưa từng có của bóng đá Việt. HLV Miura mang tới một làn gió mới, thúc đẩy bóng đá Việt Nam tiến lên. Dù thầy có những điểm chưa hoàn hảo, mọi người cũng cần ghi nhận xứng đáng những đóng góp của ông", trung vệ SLNA khẳng định.

HLV Miura ký hợp đồng với VFF tháng 5/2014. Ông để lại một số dấu ấn như giúp Olympic Việt Nam vào vòng đấu loại trực tiếp Asiad Incheon 2014, đưa tuyển quốc gia tới bán kết AFF Cup 2014, cùng U23 Việt Nam giành HC đồng SEA Games 28 và lần đầu tiên được dự vòng chung kết U23 châu Á. Ông Miura bị sa thải ba tháng trước khi đáo hạn hợp đồng.

"Con xin cảm ơn thầy, con sẽ mãi luôn nhớ về thầy. Con chúc thầy có nhiều sức khoẻ. Hẹn gặp lại thầy", tiền vệ Phi Sơn viết trên trang cá nhân.

"Tạm biệt và hẹn gặp lại. Một người thầy nhiệt huyết và một người đàn ông tình cảm. Cảm ơn về tất cả", tiền vệ Vũ Minh Tuấn viết trên trang cá nhân. Dưới thời HLV người Nhật, Tuấn "Đớp" từng ghi dấu ấn ở AFF Cup 2014 nhưng chấn thương khiến anh chưa thể gặp lại HLV Miura cho đến ngày ông thầy bị sa thải.

Mạc Hồng Quân và phút vui vẻ bên thầy. Ảnh: FBNV.

Đồng đội của Vũ Minh Tuấn ở Than Quảng Ninh là Mạc Hồng Quân cũng viết lời chia sẻ bằng tiếng Anh gửi tới thầy Miura: "Many thanks coach.. Good luck in yours next football life...".

Thế Ngọc