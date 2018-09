Các fan nài nỉ Ly 'Kute' đăng ảnh con trai

Hot girl 'Nhật ký Vàng Anh' đã lâu không đăng hình bé Khoai Tây lên trang cá nhân khiến nhiều người hụt hẫng.

Gái một con Khánh Ly chăm chỉ làm việc. Ảnh: FB.

Kể từ sau hôm 5/7, Khánh Ly chưa đăng tải bất kỳ một tấm hình nào của con trai Khoai Tây trên trang cá nhân. Không những vậy, hot girl Nhật ký Vàng Anh còn khóa toàn bộ những hình ảnh trước đó của con trai trên dòng thời gian Facebook khiến nhiều nhiều người hụt hẫng. Thay vào đó, thời gian vừa qua, Khánh Ly hay đăng những bức ảnh chụp một mình cùng status quảng cáo các sản phẩm mà cô đang kinh doanh.

Mới nhất, hôm 24/7, Khánh Ly chia sẻ hình ảnh cô đang miệt mài làm việc tại cửa hàng của mình. "Làm việc hăng say, những điều may sẽ đến", hot girl 26 tuổi viết chú thích. Status này của Khánh Ly hiện nhận được tới gần 30.000 lượt like cùng hàng trăm bình luận từ phía bạn bè và những người yêu mến cô.

"Gọn gàng, tươm tất, chỉn chu trong công việc và phong thái lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm đạm. Đó là những điều khiến mình rất yêu mến Ly", một fan nhận xét. "Sao chị thích phong thái của em đến thế, chững chạc và rất bản lĩnh", nickname Thu Trang bình luận.

Bên cạnh những lời khen, rất nhiều comment bày tỏ mong muốn Khánh Ly đăng ảnh bé Khoai Tây trở lại. "Ly ơi, đăng ảnh Khoai Tây đi, sao không quen biết gì mà cũng thấy nhớ", "Chị ơi, nhà em, đặc biệt là mẹ em rất nhớ Khoai Tây, lâu lâu chị chia sẻ hình bé được không chị", "Nhớ Khoai Tây quá Ly ơi", các fan dồn dập gửi lời nhắn tới hot girl Nhật ký Vàng Anh. Tuy vậy, trước những lời đề nghị này, Khánh Ly chỉ giữ thái độ im lặng.

Lan Chinh