Cậu út nhà Becks tiết lộ tật xấu của bố mẹ

Nhóc Cruz vui vẻ thổ lộ rằng Vic hay ngủ gật trên ghế, nói tục và mất nhiều thời gian chuẩn bị trước khi ra ngoài.

Cậu út nhà Becks đang là tâm điểm chú ý sau khi phát hành single đầu tay để làm từ thiện. Ảnh: Instagram.

Theo Hello, cậu nhóc 11 tuổi hé lộ nhiều bí mật đáng yêu của bố mẹ trong buổi phỏng vấn đầu tiên với Capital FM để quảng bá single đầu tay If Everyday was Christmas mới phát hành tuần trước.

Tham gia trò chơi có tên Ông và bà Beckhams, Cruz phải trả lời câu hỏi xem bố và mẹ ai làm những việc gì hài hước. Cậu út nhà Becks không ngại ngần đùa rằng Vic không chỉ là người hay ngủ gật trên ghế sofa, có lúc nói tục mà còn là người có thời gian chuẩn bị lâu nhất trước khi ra ngoài. "Bố cháu mất 10 phút còn mẹ thì mất 10 tiếng", cậu nhóc cười nói.

Cruz tiết lộ nhiều bí mật hài hước của mẹ Vic. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, Cruz cũng thừa nhận rằng bố mới là người hay trêu cậu nhất còn mẹ và anh trai Romeo tệ nhất trong việc nói đùa. Con trai cựu sao Anh nhớ lại những buổi sáng ngày Giáng sinh khi Becks luôn đùa con rằng không có món quà nào dưới cây thông Noel. "Chúng tôi luôn dậy lúc 6h sáng và khi cả nhà đi xuống dưới tầng, bố bảo chúng tôi đợi để kiểm tra xem có món quà nào ở dưới không. Khi bố trở lại làm mặt kiểu chẳng có gì cả", Cruz kể.

Trong khi hai anh trai không ai theo nghiệp bố mẹ, cậu nhóc 11 tuổi được cho là sẽ theo con đường ca hát, giống Vic ngày xưa. Cruz có vẻ rất phấn khích khi ra mắt single đầu tay vì "ca hát và Giáng sinh là hai thứ cháu rất thích. Thật tuyệt khi kết hợp chúng với nhau và số tiền kiếm được sẽ làm từ thiện". Cậu út nhà Becks còn rất thích bóng đá, đặc biệt mê đội bóng cũ của bố là MU giống anh trai Brooklyn.

Cậu nhóc 11 tuổi chia sẻ, Becks là người hay trêu các con nhất mỗi dịp Giáng sinh về. Ảnh: Hello.

Vợ chồng Becks nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi công khai khoe tài năng ca hát của bé Cruz. Trong khi nhiều người ủng hộ và xuýt xoa trước giọng hát ngọt ngào của cậu nhóc, không ít người chỉ trích cặp đôi vì hướng con vào showbiz khá sớm.

