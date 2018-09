Cậu bé mồ côi òa khóc khi gặp C. Ronaldo

Cậu bé Haidar người Libăng rất xúc động, nức nở mãi không thôi khi được thần tượng ôm ấp, vỗ về.

Bé Haidar nức nở khi được thần tượng vỗ về. Ảnh: YT.

Cuộc gặp gỡ nhiều cảm xúc của fan nhí hơn 3 tuổi và siêu sao Real diễn ra tại sân Bernabeu hôm 18/12 vừa qua. Trước khi gặp C. Ronaldo, Haidar đươc Chủ tịch CLB Hoàng gia Florentino Pérez bế và dắt tay đi tham quan phòng truyền thống của đội bóng. Cậu bé mặc áo số 7 của thần tượng nhưng in tên mình trông khá rụt rè.

Khi C. Ronaldo đến bên, quỳ xuống và ôm Haidar, cậu nhóc bắt đầu òa khóc và nức nở mãi không thôi trong vòng tay CR7. Video ghi lại giây phút xúc động của fan nhí khi gặp thần tượng gây sốt trên kênh YouTube của Real. Ngày hôm sau, Haidar còn được tới sân tập của đội bóng xem người hùng của mình và các đồng đội tập luyện.

Cậu bé mồ côi òa khóc khi gặp C. Ronaldo

Theo Hello, cơ duyên khiến cậu bé người Libăng được tới Tây Ban Nha gặp gỡ các siêu sao Real khá đặc biệt và thương tâm. Haidar mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ đánh bom liều chết ở ngoại ô thủ đô Beirut tháng trước. Khi đó, cậu bé đang mặc chiếc áo truyền thống của Real, in số 7 và tên của C. Ronaldo. Rana Harbi, một nhà báo địa phương cảm động trước câu chuyện của Haidar đã liên lạc với Real hỏi xem liệu CR7 có thể gặp cậu bé mồ côi đáng thương. Đội bóng Hoàng gia hồi đáp tích cực và Haidar thỏa nguyện ước mơ của mình.

Hoàng Trang