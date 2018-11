Ca sĩ Trọng Hiếu đứng thứ 16 ở giải ba môn phối hợp lâu đời nhất châu Á

Trọng Hiếu giành vị trí 16 chung cuộc nam nữ và vị trí thứ 14 với thí sinh nam, lọt top VĐV có thành tích cao nhất.

Ngày 18/11, ca sĩ Trọng Hiếu tham gia đường đua Laguna Phuket Triathlon - The Race Of Legends, diễn ra tại Thái Lan cùng hàng trăm đại diện đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Laguna Phuket Triathlon - The Race Of Legends là cuộc thi ba môn thể thao phối hợp bao gồm bơi, đạp xe, chạy bộ được tổ chức lâu năm nhất tại châu Á.

Trọng Hiếu đạt thành tích tốt ở giải ba môn phối hợp tại Thái Lan.

Trọng Hiếu chia sẻ lý do tham gia cuộc thi khó nhằn lần này ở thời điểm cuối năm bận rộn, bắt nguồn chính từ cảm hứng thể thao mà chị gái - một nhà vô địch bơi lội mang lại và đặc biệt là từ mong muốn luôn thử thách bản thân của chính anh.

Chỉ với hơn một tháng chuẩn bị, Trọng Hiếu dồn tâm sức rèn luyện thể chất, sức bền và nhiều kỹ năng cần thiết khác. Dù lịch trình công việc cuối năm bận rộn, đặc biệt là dự án MV ca khúc mới, Trọng Hiếu vẫn luôn cố gắng thúc đẩy bản thân. Anh thức dậy sớm dành thời gian cho tập luyện.

Nội dung ba môn phối hợp Sprint năm nay mà Trọng Hiếu tham gia thu hút gần 300 người tham gia, trong đó có 179 VĐV nam, gần 100 VĐV nữ.

Trọng Hiếu tự tin với phần thi chạy bộ.

Chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi, Trọng Hiếu cho biết phần tự tin nhất của anh là chạy bộ vì đây là môn thể thao ca sĩ tập luyện nhiều năm qua, không lo ngại về sức bền và tốc độ. Tuy nhiên, bơi lội không phải là sở trường của anh. Ở đường đua 500m bơi lội, ngay khi nhận ra bơi sải khiến tầm nhìn bị hạn chế, nên chỉ sau vài phút thi đấu đầu tiên, Trọng Hiếu nhanh chóng quyết định đổi chiến thuật sang bơi ếch để tăng tốc, lách được các đối thủ khác và tránh chệch hướng trên đường đua.

Trọng Hiếu cho biết, cuộc thi có nhiều nội dung gây quỹ hỗ trợ giúp đỡ 400 trẻ em mồ côi đến từ 7 cơ sở cứu giúp trẻ em khó khăn tại Phuket. Hàng trăm triệu đồng từ cuộc thi được hỗ trợ nhằm cải thiện giáo dục, môi trường và cứu trợ khẩn cấp cho trẻ em tại Thái Lan.