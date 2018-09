Ca khúc World Cup 2018 bị chê

Nhiều người nhận xét 'Live It Up' có giai điệu nhạt nhòa, không tôn vinh bản sắc của nước chủ nhà sự kiện.

"Live It Up" được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chọn là ca khúc chính thức của World Cup năm nay. Lời hát được viết bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, do Diplo sản xuất, Will Smith, Nicky Jam, Era Istrefi thể hiện.

Sau hai tuần ra mắt, Live It Up không nhận được sự quan tâm từ công chúng. Video ca khúc trên YouTube chỉ đạt 15,5 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều fan bày tỏ sự thất vọng. "Đây là ca khúc chủ đề của World Cup 2018 sao, thật sự kinh khủng", tài khoản Kelvin V viết. "Giai điệu bài hát không đặc sắc. Chúng tôi muốn một ca khúc khác. Ai đồng ý với tôi nào", người dùng Asif kêu gọi. "Tôi là fan của nhà sản xuất và các nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi không thích ca khúc này", tài khoản Jay bình luận.

Tờ Independent cho rằng nhà tổ chức bị ám ảnh bởi quan niệm các bài hát World Cup ăn khách đều gồm phần tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha nhằm thu hút thị trường Mỹ Latin. Điều này trở nên vô lý khi sự kiện năm nay diễn ra ở Nga. Tờ báo so sánh Live It Up với Waka Waka - ca khúc của World Cup 2010 ở Nam Phi.

Khi biểu diễn Waka Waka, Shakira kết hợp với ban nhạc Freshlyground của nước chủ nhà, sử dụng đàn guitar của người châu Phi và mượn một phần giai điệu bài hát Golden Sounds của nhóm nhạc Zangalewa (Cameroon). Trong khi đó, "Live It Up" không tôn vinh nét văn hóa nào của nước chủ nhà Nga. Nhiều nhà phê bình nhận xét đây là thiếu sót lớn.

Các ca sĩ thể hiện cũng nhận phản hồi không tốt. Cây bút Roisin O'Connor mỉa mai việc FIFA lựa chọn Will Smith là người hát. Will Smith từng là rapper nổi tiếng. Tuy nhiên, những năm gần đây, anh được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên. Đoạn rap do Will Smith thể hiện bị nhận xét rời rạc.

Era Istrefi (trái) sinh năm 1994, nổi tiếng với bản hit "Bon Bon" ra mắt năm 2015. Will Smith (phải) sinh năm 1968 ở Mỹ, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, tài tử của Mỹ.

Era Istrefi - ca sĩ người Cộng hòa Kosovo - được đánh giá là giọng ca tiềm năng. Cô từng thu hút chú ý với bản hit "Bon Bon" bằng tiếng Anh và tiếng Albania. Tuy nhiên, Era Istrefi gây thất vọng khi hát "Live It Up". Cô lạm dụng giọng giả thanh, phát âm tiếng Tây Ban Nha không hay. Theo Independent, Nicky Jam - người còn lại trong bộ ba thể hiện "Live It Up" - được lựa chọn vì anh là người Mỹ gốc Dominica và Puerto Rico. Điều này càng chứng tỏ FIFA bị áp lực gây chú ý với thị trường Mỹ Latin.

Nicky Jam sinh năm 1981 ở Mỹ. Anh từng hợp tác với nhiều tên tuổi của dòng nhạc Latin như Enrique Iglesias, Daddy Yankee - chủ nhân bản hit 'Despacito'.

Will Smith, Nicky Jam và Era Istrefi sẽ biểu diễn "Live It Up" trong chung kết World Cup vào ngày 15/7 tại sân vận động Luzhniki (Nga). Ngoài ca khúc chính, FIFA lựa chọn 5 ca khúc khác để cổ vũ sự kiện gồm "Colors của Jason Derulo", "Let's Go" của Icona Pop và "Tiesto, Monkey Business" của Margaret, "All of the Pain" của Shakira và "Superstars" của Pitbull. FIFA World Cup 2018 - giải vô địch bóng đá thế giới - diễn ra tại Nga từ ngày 14/6 với 32 đội tham gia.

