Ca khúc cổ vũ World Cup 2018 bằng tiếng Nga được khen ngợi

'United by Love' của ca sĩ người Uruguay - Natalia Oreiro - có giai điệu bắt tai, ca từ ý nghĩa.

"United by Love" ra mắt hôm 9/6. Ca khúc được viết bằng tiếng Nga, xen lẫn một số đoạn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Lời bài hát có đoạn:

"Hãy tìm con đường của bạn

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin

Hãy đứng lên khi gục ngã

Đừng bao giờ thôi hy vọng"

Ca khúc cổ vũ World Cup bằng tiếng Nga được khen ngợi

Trong video, Natalia Oreiro mặc trang phục truyền thống của Nga, cùng con trai nhảy múa trên đường phố Uruguay cùng nhiều người hâm mộ. Phần thân váy của nữ ca sĩ in hình quốc kỳ nhiều nước tham dự World Cup 2018. Tờ Cosmo của Nga đánh giá ca khúc tươi sáng và truyền tải nguồn năng lượng tích cực.

Ca sĩ Natalia Oreiro.

MV "United by Love" đạt hơn 1,5 triệu lượt xem sau hơn hai ngày phát hành. Dưới phần bình luận trên YouTube, tài khoản Nastya Zhav viết: "Natalia nên được chọn trình diễn bài hát tại khai mạc hoặc bế mạc World Cup". "Sự kết hợp của ba ngôn ngữ Nga, Anh và Tây Ban Nha trong ca khúc thật tuyệt vời. Nhịp điệu của United by Love cũng rất hay", người dùng Raxo bình luận. "Bài hát xứng đáng trở thành ca khúc của World Cup 2018", tài khoản Gonzalez bày tỏ.

Natalia Oreiro sinh năm 1977, là ca sĩ, diễn viên, nhà thiết kế thời trang người Uruguay. Năm 2011, cô từng vào danh sách "Những phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh" do tạp chí Esquire bình chọn. Natalia chia sẻ cô là fan cuồng nhiệt của bóng đá. Người đẹp cổ vũ cho đội tuyển Uruguay, Nga và Argentina tại World Cup năm nay.

Ngoài Natalia Oreiro, nhiều ca sĩ tung ca khúc cổ vũ World Cup như Maroon 5 (Three Little Birds), Jason Derulo (Colors), Icona Pop và Tiesto (Let's Go), Margaret (Monkey Business), Shakira (All of the Pain). Ca khúc chính thức của giải đấu là "Live It Up" do Diplo sản xuất, Will Smith, Nicky Jam, Era Isterefi thể hiện. Tuy nhiên, họ không biểu diễn tại buổi lễ khai mạc World Cup vào ngày 14/6 ở Nga.

Theo VnExpress