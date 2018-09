Cả đội bóng Huế về nhà, 'quên' đá chung kết

Thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng tập trung trở lại, khi các cầu thủ đã về nhà nghỉ ngơi, để bay ra Nam Định.

Đội bóng đá Huế vừa làm chuyện “xưa nay hiếm” trong làng bóng Việt tại Đại hội TDTT mới kết thúc. Đội bóng trở lại Huế nhưng ngay hôm sau lại lên máy bay quay lại Nam Định đá chung kết với SLNA. HLV Nguyễn Đức Dũng của đội Huế xác nhận thông tin và khẳng định ban huấn luyện “có tính toán riêng”.

Các thành viên đội bóng đá Huế quay lại Nam Định để đá chung kết. Ảnh: FBNV.

Ở môn bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc năm nay, có 5 đội tham dự là Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Nội, Huế và chủ nhà Nam Định. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất nhì vào chung kết tranh HC vàng. Ngày 10/12, Huế hòa chủ nhà Nam Định 0-0 để có 5 điểm với một trận thắng, hai hòa và một thua. Trong bảng, Nghệ An chắc suất vào chung kết.

Với kết quả này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng ở thế bị động trong cuộc tranh chấp vé vào chung kết. Ở lượt cuối diễn ra ngày 12/12, Huế bị loại nếu Hà Nội (hai điểm) thắng Nam Định với cách biệt từ hai bàn hoặc Đà Nẵng (ba điểm) thắng SLNA. Nhận định theo hướng đội bóng xứ Nghệ sẽ dùng đội hình hai để thi đấu với Đà Nẵng và đội Hà Nội không khó để thắng Nam Định cách biệt hai bàn nên thầy trò ông Dũng mua vé trở về Huế ngày 11/12, trước khi vòng cuối diễn ra.

Tuy nhiên, mọi tính toán của đội bóng miền Trung tiêu tan. Nghệ An dùng đội hình hai vẫn thắng được Đà Nẵng 2-1. Ở trận đấu còn lại, đội Hà Nội thắng Nam Định cách biệt chỉ một bàn. Như vậy, Hà Nội bằng điểm Huế (5 điểm) nhưng xếp sau vì thua hiệu số. Đội bóng đất cố đô “bất ngờ” nhận thông tin mình vào đá trận chung kết khi đang… ở nhà. Lập tức, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng tập trung trở lại (do đã cho cầu thủ về nhà nghỉ ngơi) để bay ra Nam Định ngày 13/12, chuẩn bị trận chung kết diễn ra ngày 15/12. Ở trận chung kết, Nghệ An thắng Huế 4-0 và giành HC vàng đại hội.

HLV Đức Dũng phân trần do học trò tập trung quá lâu, ra Nam Định từ sớm (ngày 28/11), thời tiết lạnh giá và đánh giá cửa vào chơi chung kết hẹp nhất, ông quyết định cho cả đội trở lại Huế.

Lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc của Huế là đội hình thi đấu ở giải hạng Nhất mùa 2015, với các cầu thủ trẻ gốc Huế.

Ngọc Hà