Các thiếu nữ chen nhau selfie với hot boy bơi lội

Trong khi đồng đội được săn đón nhiệt tình, kình ngư cá tính Sun Yang lại có vẻ thảnh thơi. Tại Rio, Sun Yang giành HC vàng nội dung 200m tự do và HC bạc 400m tự do nhưng để lại ấn tượng xấu với vụ khiêu khích đối thủ Mark Horton của Australia. Ở cự ly 1500m tự do sở trường, kình ngư 24 tuổi bất ngờ không vượt qua được vòng loại.