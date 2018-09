C. Ronaldo vui vẻ với hai chị gái trước đại chiến

Siêu sao Real Madrid vẫn dành thời gian thư giãn với các chị gái trước trận đấu quyết định gặp Bayern Munich tại Champions League.

Ba chị em nhà C. Ronaldo. Ảnh: NS.

Đội bóng Tây Ban Nha có trận hòa 2-2 trước đối thủ đến từ Đức ở Bernabeu để giành quyền đi tiếp với thắng lợi chung cuộc 4-3. Trận đấu diễn ra kịch tính khi Bayern Munich sớm có bàn dẫn trước ngay phút thứ ba do công của Kimmich. Từ phút 63, Real Madrid cũng bị gỡ hòa 2-2 và đối diện nguy cơ bị thủng lưới thêm và có thể rời cuộc chơi lập tức. Tuy vậy, kết quả chung cuộc thuận lợi đến với chủ nhà dù C. Ronaldo không ghi bàn nào.

Trước cuộc đối đầu căng thẳng, C. Ronaldo "dành cả buổi chiều" để ở hai chị Katia - Elma Aveiro trên sân tập. Hai cô nàng nhà Aveiro vui vẻ ôm chân sút Bồ Đào Nha để chụp ảnh selfie. Tuy vậy, thao tác nhầm trên điện thoại khiến C. Ronaldo "đóng vai chính trong video hài hước được tải lên Instagram bởi chị gái Katia Aveiro", tờ AS bình luận.

C. Ronaldo vui vẻ với chị em gái trước đại chiến Ba chị em nhà C. Ronaldo vui vẻ

Người cầm điện thoại là Ludgero Sousa, một ca sĩ người Bồ Đào Nha có quan hệ thân thiết với gia đình C. Ronaldo. Thay vì chụp ảnh, Ludgero Sousa nhầm lẫn, dùng smartphone để quay phim.

Trước trận đấu ở Champions League, C. Ronaldo cũng vừa tặng bạn gái Georgina Rodriguez nhẫn đính hôn Cartier trị giá khoảng 700.000 euro.

Real Madrid chờ đối thủ ở chung kết, đội thắng trong cặp đấu Liverpool - AS Roma.