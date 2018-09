C. Ronaldo và những ồn ào với các chân dài năm 2015

Hồi tháng 7, giới truyền thông và các fan xôn xao bàn tán chuyện C. Ronaldo cố gắng theo đuổi nữ diễn viên Margot Robbie. Thời điểm đó, siêu sao của Real liên tục bấm 'like' ảnh của minh tinh 25 tuổi trên Instagram cá nhân. Có lần, C. Ronaldo 'like' liền một lúc 4 bức ảnh của người đẹp phim 'Sói già phố Wall'.