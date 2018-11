C. Ronaldo và người yêu mừng con gái tròn một tuổi

Cặp đôi đăng ảnh và lời chúc dành cho Alana Martina nhân ngày sinh nhật của cô bé.

Alana Martina ngồi cùng hai anh chị Mateo và Eva.

"Ngày 12/11 đánh dấu một năm C. Ronaldo và Georgina Rodriguez bước sang giai đoạn mới trong tình yêu. Ngày này một năm trước, Alana Martina, con gái đầu lòng chung của cặp đôi được sinh ra tại bệnh viện đại học Quironsalud của vùng Pozuelo de Alarcon", tờ AS bình luận.

Siêu sao Bồ Đào Nha và bạn gái người mẫu đăng ảnh con gái trên trang cá nhân cùng lời chúc yêu thương. "Cô bé được sinh ra vào ngày 12/11/2017. Một năm tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Chúng tôi may mắn được Chúa ban phước và rất biết ơn ngài vì những gì có trong đời. Cảm ơn tất cả vì sự ủng hộ của các bạn, tình cảm mà các bạn cho chúng tôi và những lời chúc mừng đẹp đẽ cho Alana", Georgina Rodriguez chú thích cho hình ảnh.

C. Ronaldo cũng gửi lời chúc mừng con gái trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật, công chúa thân yêu. Một năm hạnh phúc, tôi yêu bạn". Bà Dolores Aveiro cũng đăng ảnh kỷ niệm sinh nhật cháu gái.

C. Ronaldo trải qua một năm nhiều đổi thay trong sự nghiệp.

Tờ AS cũng nhìn lại sự nghiệp của C. Ronaldo một năm qua với khá nhiều thăng trầm, đổi thay. Anh vươn lên đỉnh cao ở Real Madrid khi giành danh hiệu Champions League lần thứ ba liên tiếp với đội bóng. Tuy nhiên, vài tháng sau, CR7 quyết định rời thủ đô Tây Ban Nha để tới Torino ký hợp đồng với Juventus. Chân sút sinh năm 1985 và gia đình bắt đầu cuộc sống mới ở Italy. Sự khởi đầu ở đất nước hình chiếc ủng không mấy suôn sẻ với C. Ronaldo khi anh vướng bê bối tình ái với một phụ nữ ở Mỹ do vụ việc xảy ra cách đây 9 năm.