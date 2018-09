C. Ronaldo vẫn quan tâm tới tình cũ Irina Shayk

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha theo dõi Instagram của siêu mẫu Nga và mới 'like' ảnh của cô.

C. Ronaldo 'like' hai bức ảnh của bạn gái cũ Irina Shayk. Ảnh: Instagram.

C. Ronaldo và Irina Shayk có một thời yêu nhau say đắm, từng giấu giếm tình yêu cho tới khi công khai được một năm thì chia tay. Cả hai không còn sánh bước bên nhau nhưng không có nghĩa tạm dừng liên lạc. Mới đây, nhiều fan phát hiện ra rằng siêu sao Real "follow" Instagram của người cũ, thậm chí "like" vài bức ảnh của cô.

Cặp đôi "đường ai nấy đi" đầu năm ngoái, đúng lúc chàng vừa nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới. Lý do không được tiết lộ nhưng trong những lần phỏng vấn sau đó Irina Shayk bóng gió nói việc việc bị phản bội, rằng chàng tiền đạo tài hoa không bỏ thói lăng nhăng. Khi hai người yêu nhau, có tin người đẹp không được lòng mẹ và anh chị nhà siêu sao Bồ Đào Nha. Từ khi chia tay đến nay, CR7 không một lần nhắc lại chuyện cũ.

Siêu mẫu Nga sexy trong bộ váy xuyên thấu dự sự kiện tuần trước. Ảnh: Sun.

Siêu mẫu Nga hẹn hò với tài tử điển trai Bradley Cooper 4 tháng sau khi cuộc tình với C. Ronaldo chấm dứt và vẫn hạnh phúc cho đến giờ. Trái lại, Cầu thủ hay nhất thế giới 2014 vẫn là ông bố đơn thân quyến rũ, chưa công khai tình mới cho dù bị đồn qua lại với nhiều mỹ nhân.

Hoàng Trang