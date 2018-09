C. Ronaldo và Messi đang bị 'bóc lột'

Tạp chí Forbes nhận định hai siêu sao sân cỏ xứng đáng nhận nhiều hơn dù họ đang sở hữu mức thu nhập khủng.

C. Ronaldo và Messi đem về những giá trị lớn cho Real và Barca. Ảnh: abcnews

Luôn có nhiều tranh cãi xoay quanh C. Ronaldo và Messi xem ai là cầu thủ hay hơn. Mọi so sánh giữa hai ngôi sao đều khiến dư luận quan tâm. Mức thu nhập cũng là một chủ đề thường xuyên được mổ xẻ. Theo bảng xếp hạng những VĐV giàu nhất của Forbes trong năm 2015, C. Ronaldo với mức thu nhập hàng năm là 79,6 triệu USD đang xếp trên Messi hiện ở mức 73,8 triệu USD.

Dù có mức thu nhập đáng mơ ước, nhiều tranh luận cho rằng giá trị thực của C.Ronaldo và Messi còn cao hơn những con số trên. Tuy khó xác định chính xác lượng fan trên toàn cầu dõi theo thành công của hai ông lớn Barca và Real, chắc chắn đó là một con số khổng lồ lên tới hàng trăm triệu người. Messi và C. Ronaldo là những tên tuổi nổi bật, giữ vai trò đầu tàu trong định vị thương hiệu và chiến lược kinh doanh của hai đội bóng. Cộng thêm phong độ cao và sự ổn định tuyệt vời, có lý do để tin rằng mức lương thưởng mà Barca và Real phải chi ra cho hai cầu thủ này vẫn là một giá hời với họ.

C. Ronaldo ghi bàn thắng thứ 5 trong trận gặp Espanyol. Ảnh: Forbes

Liên tục phá vỡ những kỷ lục, C. Ronaldo mới đây chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Real. Trong trận thắng 6-0 trước Espanyol, một mình CR7 ghi tới 5 bàn, qua đó giúp anh vượt qua mốc 228 bàn thắng trong 550 trận của Raul. C. Ronaldo đạt cột mốc mới 231 bàn chỉ sau 203 trận.

Messi cũng ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng quan trọng vào lưới Atletico Madrid hôm 13/9 sau khi ra sân từ băng ghế dự bị. Hiện tại, Messi có tổng số bàn thắng ở giải quốc nội nhiều hơn C. Ronaldo. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina có lợi thế hơn số 7 của Real khi cả sự nghiệp thi đấu của anh là ở Tây Ban Nha. Về phía C. Ronaldo, anh bắt đầu chơi bóng ở Sporting Lisbon tại Bồ Đào Nha và chuyển đến MU trước khi cập bến Real ở tuổi 24.

Messi ghi bàn vào lưới Atletico Madrid sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Reuters

Những thống kê cho thấy Messi hiện sở hữu 233 bàn sau 209 trận so với 231 bàn sau 203 trận của C. Ronaldo. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo khoác áo Real nhỉnh hơn ở mức 1,13 bàn một trận so với 1,11 của Messi.

Hiện cả hai chân sút cùng giữ kỷ lục ghi 77 bàn tại Champions League, bỏ xa phần còn lại. Trong số những cầu thủ ghi nhiều bàn tại Champions League có Ibrahimovic (PSG, 43 bàn), Benzema (Real, 43), Rooney (MU, 29). Không phải ngẫu nhiên Barca cùng Real là hai đội bóng thường xuyên tiến sâu tại Champions League trong 5 mùa trở lại đây.

Đức Anh