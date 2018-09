C. Ronaldo và Messi che miệng nói chuyện với nhau

Đêm qua, người hâm mộ có dịp chứng kiến cuộc so tài giữa C. Ronaldo và Messi khi tuyển Bồ Đào Nha đá giao hữu với Argentina trên sân Old Trafford. C. Ronaldo đưa tay ra bắt tay Messi nhưng CR7 phải chờ khá lâu mới được ngôi sao Argentina đáp lại.