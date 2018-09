C. Ronaldo và đồng đội rạng rỡ trong buổi diện kiến Tổng thống Bồ Đào Nha

Do bận tập trung tuyển Bồ Đào Nha, C. Ronaldo không thể tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho cặp con sinh đôi Eva và Mateo. Anh đăng ảnh lên Instagram cá nhân để gửi lời chúc tới hai con. C. Ronaldo hiện là chân sút số một của đội tuyển Bồ Đào Nha với 81 bàn thắng sau 149 trận. Tuy nhiên, anh mới chỉ có ba bàn thắng cho tuyển Bồ Đào Nha sau ba kỳ dự World Cup 2006, 2010 và 2014.