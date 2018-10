C. Ronaldo từng bị tạm giữ vì nghi án cưỡng hiếp hai phụ nữ

Tờ The Sun phanh phui sự cố của siêu sao Bồ Đào Nha năm 2005 khi anh còn khoác áo MU.

C. Ronaldo từng dính sự cố tình dục khi khoác áo MU. Ảnh: NN.

Ngôi sao khi đó 20 tuổi bị các cơ quan an ninh Scotland tạm giữ để điều tra một vụ tấn công tình dục tại khách sạn Sanderson, London ngày 2/10/2005. C. Ronaldo và một người đàn ông khác, khoảng 30 tuổi, bị cáo buộc tấn công hai phụ nữ sau chiến thắng 3-2 của MU trước Fulham tại Craven Cottage một ngày trước đó.

C. Ronaldo may mắn thoát vận hạn khi một người tố cáo rút lại cáo buộc và cơ quan an ninh tạm dừng điều tra. Sau đó, hai người phụ nữ hoàn toàn im lặng về vụ việc. Lực lượng chức năng cũng cho biết không đủ bằng chứng để tiếp tục việc buộc tội.

Khi đó, tiền đạo khoác áo MU từ năm 2003-2009 bác bỏ những cáo buộc chống lại anh. "Tôi được thông báo rằng cuộc điều tra của cảnh sát được khép lại và không có hành động nào được thực hiện đối với tôi liên quan đến các cáo buộc được đưa ra trước đây. Tôi rất vui vì vấn đề này kết thúc để tôi có thể tập trung thi đấu cho MU", CR7 từng phấn khởi tuyên bố.

C. Ronaldo đang đối mặt bê bối tình ái với Kathryn Mayorga. Ảnh: TS.

Vụ tạm giữ năm 2005 xảy ra 4 năm trước scandal sex của C. Ronaldo với một phụ nữ ở Las Vegas, Mỹ mà anh đang phải đối mặt. Kathryn Mayorga, 34 tuổi, cáo buộc CR7 cưỡng hiếp cô trong một căn phòng khách sạn ở Sin City vào năm 2009.