C. Ronaldo tổ chức thi ảnh để quảng bá đồ lót

Siêu sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị cho ra mắt nhãn đồ lót của riêng anh dành cho nam giới trưởng thành và các cậu bé.

Ronaldo làm người mẫu quảng bá cho dòng đồ lót riêng. Ảnh: Facebook.

Từng hợp tác với nhãn thời trang danh tiếng Emporio Armani, C. Ronaldo cảm thấy rất hứng thú với lĩnh vực kinh doanh đồ lót nam. Chính vì thế, siêu sao người Bồ Đào Nha quyết định đầu tư cho ra nhãn đồ lót của riêng anh mang nhãn hiệu CR7. Sản phẩm đồ lót của Ronaldo sẽ ra mắt thị trường vào đầu tháng 11 tới. Bên cạnh các mẫu đồ lót dành cho nam giới trưởng thành, ngôi sao Real còn cho thiết kế các mẫu quần lót dành cho các cậu bé.

Để quảng bá cho sản phẩm sắp ra mắt, mới đây, C. Ronaldo tổ chức một cuộc thi ảnh dành cho fan trên Facebook và Twitter mang tên "CR7 Boys Underwear Competition". Phần thưởng dành cho người may mắn là được gặp gỡ Ronaldo và xem anh thi đấu.

"Đăng tải những bức ảnh mà bạn cho là đẹp nhất, điên rồ nhất và hài hước nhất thể hiện tình yêu của bạn dành cho CR7 để nhận được một chuyến đi gặp Cristiano Ronaldo và xem anh ấy thi đấu. Phần thưởng chỉ dành cho ba người may mắn vì vậy hãy nhanh tay và rủ bạn bè tham gia", C. Ronaldo mời gọi các fan tham gia cuộc thi trên Facebook.

Cuộc thi do C. Ronaldo phát động ngay lập tức nhận được sự ưởng ứng của đông đảo người hâm mộ trên mạng xã hội. Hôm qua, siêu sao người Bồ Đào Nha gửi lời cám ơn các fan vì đã nhiệt tình tham gia cuộc thi thông qua Twitter cá nhân: "Cám ơn tất cả mọi người vì đã tham gia CR7 Boys Underwear Competition. Thật vui khi xem những hình ảnh của các bạn". Tuy nhiên, dòng chia sẻ này của C. Ronaldo bị xóa đi chỉ sau đó ít phút vì bị chê dùng từ lộn xộn.

>> Xem video buổi chụp ảnh quảng cáo đồ lót của C. Ronaldo

Lan Chinh