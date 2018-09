C. Ronaldo thân thiết với siêu mẫu Anh

Gần đây, C. Ronaldo bị đồn 'say nắng' siêu mẫu người Italy Alessia Tadeschi. Theo giới truyền thông xứ sở mỳ ống, C. Ronaldo và Alessia gặp nhau khi Real tới Turin thi đấu lượt đi bán kết Champions League với Juve. Một tuần sau đó, Alessia sang Madrid, theo dõi trận bán kết lượt về. Tờ Bekia tiết lộ, sau trận hòa 1-1, siêu sao Real đưa bóng hồng người Italy tới một nơi riêng tư để quên đi nỗi buồn bị loại trước ngưỡng cửa chung kết Champions League.