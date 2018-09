C. Ronaldo tái ngộ tình cũ Paris Hilton

Nữ hoàng ăn chơi người Mỹ tới hộp đêm 'Seven' của C. Ronaldo khiến dư luận nghi ngờ cặp đôi lại cặp kè nhau.

C. Ronaldo tình tứ cùng Paris Hilton trong hộp đêm ở Las Vegas năm 2009. Ảnh: TMZ.

Mùa hè 2009, C. Ronaldo bị cánh paparazzi chụp được những khoảnh khắc đang âu yếm, tình tứ cùng Paris Hilton trong một hộp đêm ở Las Vegas, Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn đưa nhau vào khách sạn "tâm sự" thâu đêm. Tuy nhiên, C. Ronaldo chỉ coi tiểu thư nhà Hilton như là một mối tình qua đường như bao chân dài khác mà anh từng cặp kè trước đó. Ngay rau khi rời Mỹ, CR7 quên luôn Paris khiến cô nàng ôm hận. Người đẹp 33 tuổi sau đó lên tiếng chê C. Ronaldo là "đồ đàn bà" và cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha không phải mẫu bạn trai của cô.

Sau 5 năm không gặp, mới đây Paris Hilton và C. Ronaldo vừa xuất hiện cùng nhau ở quê nhà của C. Ronaldo tại Bồ Đào Nha. Việc này khiến nhiều người nghi ngờ giữa hai người lại xảy ra chuyện "mờ ám". Tuy nhiên, theo giới thạo tin Bồ Đào Nha, lần tái ngộ này giữa C. Ronaldo và Paris Hilton chỉ đơn thuần là vì chuyện công việc. Paris Hilton gần đây trở thành một gương mặt hot ở các hộp đêm với vai trò DJ. Theo The Sun, chân dài đình đám người Mỹ nhận được cátxê lên tới hàng trăm nghìn bảng mỗi giờ làm DJ.

Tại Bồ Đào Nha, C. Ronaldo sở hữu một chuỗi các nhà hàng, shop thời trang và hộp đêm, trong đó có hộp đêm "Seven" ở Algarve. Nhằm mở rộng danh tiếng và thu hút thêm khách cho hộp đêm của mình, C. Ronaldo đã liên lạc mời Paris Hilton về làm DJ. Do đang nghỉ ở Ibiza, Tây Ban Nha, gần quê nhà của C. Ronaldo, Paris ngay lập tức nhận lời đến Algarve làm việc cho hộp đêm của CR7.

Giới truyền thông Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cho rằng việc C. Ronaldo và Paris Hilton gặp lại nhau chắc chắn sẽ khiến cô bạn gái Irina Shayk phải đứng ngồi không yên. Tiểu thư nhà Hilton vốn nổi tiếng là một cô nàng lẳng lơ ở Hollywood trong khi C. Ronaldo trước nay bị gán cho biệt danh "gã đa tình" trong giới cầu thủ. Không ngoại trừ khả năng C. Ronaldo sẽ lấy cớ vì công việc để qua mặt Irina gặp gỡ Paris "ôn lại chuyện xưa".

Lan Chinh